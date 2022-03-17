Рекламный рынок России в 2022 году сокращается из-за геополитической ситуации

«Если горячая фаза конфликта закончится в апреле и медиабюджеты постепенно начнут возвращаться начиная с мая, падение рекламного рынка может составить около 11% по году. В крайне негативном сценарии, когда до конца года не произойдет никаких потеплений в отношениях России и Запада, рынок может сократиться до 50%», – отмечают в OMD OM Group, добавляя при этом, что крайне негативный сценарий маловероятен.