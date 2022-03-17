Рекламный рынок России в 2022 году сокращается из-за геополитической ситуации

Рекламный рынок России в 2022 году сокращается из-за геополитической ситуацииКаждый месяц спецоперации на Украине обернется для рекламной индустрии снижением на 5%
В этом году рекламный рынок ожидает снижение, прогнозируют опрошенные «Ведомостями» эксперты. Глубину падения определит длительность горячей фазы конфликта России и Запада, каждый месяц которого будет стоить отечественной рекламной индустрии снижения на 5% в годовом исчислении, прогнозируют в рекламной группе OMD OM Group.
«Если горячая фаза конфликта закончится в апреле и медиабюджеты постепенно начнут возвращаться начиная с мая, падение рекламного рынка может составить около 11% по году. В крайне негативном сценарии, когда до конца года не произойдет никаких потеплений в отношениях России и Запада, рынок может сократиться до 50%», – отмечают в OMD OM Group, добавляя при этом, что крайне негативный сценарий маловероятен.
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