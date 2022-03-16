Рекламный рынок за 2021 год показал рекордный рост

Больше половины своих бюджетов – 313,8 млрд руб. – рекламодатели потратили на интернет–рекламу. По итогам 2021 г. сегмент вырос на 24% и 29% по сравнению с 2020 и 2019 гг. соответственно. Второй по величине сегмент – реклама на телевидении – составил по итогам прошлого года 197,3 млрд руб., рост – на 19% и 17% к 2020 и 2019 гг. Наилучшую динамику за год показал сегмент Out of Home (включает в себя рекламу наружную, в кинотеатрах и т. д.), который вырос на 40% к предшествующему году и на 3% к 2019 г. Но пока его доля от совокупной рекламной выручки относительно невелика – 45 млрд руб.