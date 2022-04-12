Россияне стали больше читать Оруэлла и книги по психологии

Рост продаж книг на маркетплейсах в марте подтвердили в «Эксмо» – одном из крупнейших издательств России. Через этот канал дистрибуции в прошлом месяце было продано на 20% больше бумажных книг, чем за март 2021 г., сообщил президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. Маркетплейсы для издательств сейчас – один из основных каналов продаж, уточнил он. По итогам 2021 г. на их долю в общей структуре продаж бумажных книг в России пришлось около 30%, оценивает Новиков. Ранее в «Эксмо-АСТ» прогнозировали, что по итогам прошлого года объем книжного рынка России составит 95 млрд руб. Фактические итоги года в издательской группе пока не подвели.