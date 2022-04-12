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Россияне стали больше читать Оруэлла и книги по психологии

Маркетплейсы в марте зафиксировали увеличение продаж книжной продукции
Дмитрий Игнатьев
Маркетплейсы в марте зафиксировали увеличение продаж книжной продукции / Евгений Разумный / Ведомости

В прошлом месяце объем заказов книг на Ozon вырос на 30% по сравнению с мартом 2021 г., а у Wildberries книжной продукции заказали на 75% больше, рассказали «Ведомостям» представители этих интернет-площадок.

Рост продаж книг на маркетплейсах в марте подтвердили в «Эксмо» – одном из крупнейших издательств России. Через этот канал дистрибуции в прошлом месяце было продано на 20% больше бумажных книг, чем за март 2021 г., сообщил президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. Маркетплейсы для издательств сейчас – один из основных каналов продаж, уточнил он. По итогам 2021 г. на их долю в общей структуре продаж бумажных книг в России пришлось около 30%, оценивает Новиков. Ранее в «Эксмо-АСТ» прогнозировали, что по итогам прошлого года объем книжного рынка России составит 95 млрд руб. Фактические итоги года в издательской группе пока не подвели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных