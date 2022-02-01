Пираты отняли почти четверть доходов у продавцов электронных книг

Продавцы электронных книг в 2021 г. недополучили почти четверть доходов из-за пиратского рынка, показали расчеты «Ведомостей». Продажи этого товара в прошлом году выросли на 34% до 11 млрд руб., следует из данных крупнейшего продавца – группы компаний «Литрес» (занимает, по собственной оценке, порядка 70% рынка). Сегмент аудиокниг за указанный период, по оценке «Литрес», вырос на 43% и превысил 3,2 млрд руб.