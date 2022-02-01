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Пираты отняли почти четверть доходов у продавцов электронных книг

Решить проблему поможет присоединение книжных издательств к антипиратскому меморандуму, считают участники рынка
Дмитрий Игнатьев Мария Истомина
Несмотря на активность пиратов, показатели роста рынка электронных книг оказались выше, чем в 2020 г. / Максим Стулов / Ведомости

Продавцы электронных книг в 2021 г. недополучили почти четверть доходов из-за пиратского рынка, показали расчеты «Ведомостей». Продажи этого товара в прошлом году выросли на 34% до 11 млрд руб., следует из данных крупнейшего продавца – группы компаний «Литрес» (занимает, по собственной оценке, порядка 70% рынка). Сегмент аудиокниг за указанный период, по оценке «Литрес», вырос на 43% и превысил 3,2 млрд руб.

При этом размер рынка пиратских книг в 2021 г., по оценке Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ; представляет интересы крупных российских издательств – АСТ, «Эксмо», «Альпины», МИФ, «Азбука-Аттикус» и др.), оказался порядка 2-3 млрд руб., т. е. четверть от легального.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных