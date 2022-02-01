Пираты отняли почти четверть доходов у продавцов электронных книг

Пираты отняли почти четверть доходов у продавцов электронных книгРешить проблему поможет присоединение книжных издательств к антипиратскому меморандуму, считают участники рынка
Продавцы электронных книг в 2021 г. недополучили почти четверть доходов из-за пиратского рынка, показали расчеты «Ведомостей». Продажи этого товара в прошлом году выросли на 34% до 11 млрд руб., следует из данных крупнейшего продавца – группы компаний «Литрес» (занимает, по собственной оценке, порядка 70% рынка). Сегмент аудиокниг за указанный период, по оценке «Литрес», вырос на 43% и превысил 3,2 млрд руб.
При этом размер рынка пиратских книг в 2021 г., по оценке Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ; представляет интересы крупных российских издательств – АСТ, «Эксмо», «Альпины», МИФ, «Азбука-Аттикус» и др.), оказался порядка 2-3 млрд руб., т. е. четверть от легального.
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