Beat Film Festival 2022: рейв в Тегеране и один день из жизни коровы

Ежегодно Beat Film Festival собирает вокруг себя поклонников новой музыки, моды, кинематографа и искусства. Впервые после начала пандемии организаторы вернулись к большому, двухнедельному формату. Фестиваль, стартовавший на этой неделе, продлится до 3 июля. Показы будут проходить не только в главных московских кинотеатрах, как это было раньше, но в музеях и галереях, включая модный «ГЭС-2» и «Мультимедиа арт музей». Также часть фильмов можно будет посмотреть на видеосервисе «Кинопоиск». Организаторы уже практиковали онлайн-формат, когда началась пандемия, и отказываться от него пока не планируют.