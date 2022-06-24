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Beat Film Festival 2022: рейв в Тегеране и один день из жизни коровы

В Москве проходит фестиваль документального кино о современной культуре – в России и мире
Кирилл Горячок
Кадр из фильма «Чарли XCX: Вместе в одиночестве» / Beat Film Festival

Ежегодно Beat Film Festival собирает вокруг себя поклонников новой музыки, моды, кинематографа и искусства. Впервые после начала пандемии организаторы вернулись к большому, двухнедельному формату. Фестиваль, стартовавший на этой неделе, продлится до 3 июля. Показы будут проходить не только в главных московских кинотеатрах, как это было раньше, но в музеях и галереях, включая модный «ГЭС-2» и «Мультимедиа арт музей». Также часть фильмов можно будет посмотреть на видеосервисе «Кинопоиск». Организаторы уже практиковали онлайн-формат, когда началась пандемия, и отказываться от него пока не планируют.

Особенно интересен фестиваль своим Национальным конкурсом, который регулярно представляет молодых российских авторов, снимающих актуальное кино о неизвестных сторонах нашей жизни. Как и прежде, на Beat Film Festival можно увидеть лучший экранный нон-фикшн со всего света. «Ведомости» рассказывают о главных событиях кинофестиваля этого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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