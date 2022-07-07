«Джейн глазами Шарлотты»: мать без маски знаменитости

«Джейн глазами Шарлотты»: мать без маски знаменитостиВ кинопрокат вышел документальный фильм Шарлотты Генсбур о Джейн Биркин
Она соблазнила героя Алена Делона в фильме «Бассейн», вместе с Генсбуром записала бессмертную песню о сексе Je t’aime... moi non plus, а глава модного дома Hermes создал для нее эксклюзивную дамскую сумочку «Биркин». Из ее жизни нетрудно сложить роман, в котором есть любовь, трагедия и искусство. Джейн Биркин давно стала мифом. Вот уже много лет актриса живет в затворничестве, наслаждаясь одиночеством. Ее дочь, также известная актриса и певица, Шарлотта Генсбур («Нимфоманка», «Наука сна», «21 грамм») приезжает в гости к 75-летней матери с камерой в руках. В своем режиссерском дебюте она показывает Биркин не легендарной артисткой, но обыкновенной женщиной. И заодно сама знакомится с ней заново.
«Джейн глазами Шарлотты» является своеобразным ответом на другой документальный фильм о Джейн Биркин с похожим названием – «Джейн Б. глазами Аньес В.», снятый в 1988 г. классиком французского кино Аньес Варда. Он показывал многогранность и уникальность актрисы, которая представала в нем в самых разных образах: от обычной парижанки, завтракающей кофе с круассаном, до Жанны Д’Арк и героини классической живописи. Шарлотта Генсбур, которая, кстати, совсем юной также играла в том фильме, признавалась, что «Джейн Б. глазами Аньес В.» ей не нравился, потому что в нем были все возможные Джейн Биркин, кроме одной – настоящей.