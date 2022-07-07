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«Джейн глазами Шарлотты»: мать без маски знаменитости

В кинопрокат вышел документальный фильм Шарлотты Генсбур о Джейн Биркин
Кирилл Горячок
Кадр из фильма / Canal+

Она соблазнила героя Алена Делона в фильме «Бассейн», вместе с Генсбуром записала бессмертную песню о сексе Je t’aime... moi non plus, а глава модного дома Hermes создал для нее эксклюзивную дамскую сумочку «Биркин». Из ее жизни нетрудно сложить роман, в котором есть любовь, трагедия и искусство. Джейн Биркин давно стала мифом. Вот уже много лет актриса живет в затворничестве, наслаждаясь одиночеством. Ее дочь, также известная актриса и певица, Шарлотта Генсбур («Нимфоманка», «Наука сна», «21 грамм») приезжает в гости к 75-летней матери с камерой в руках. В своем режиссерском дебюте она показывает Биркин не легендарной артисткой, но обыкновенной женщиной. И заодно сама знакомится с ней заново.

«Джейн глазами Шарлотты» является своеобразным ответом на другой документальный фильм о Джейн Биркин с похожим названием – «Джейн Б. глазами Аньес В.», снятый в 1988 г. классиком французского кино Аньес Варда. Он показывал многогранность и уникальность актрисы, которая представала в нем в самых разных образах: от обычной парижанки, завтракающей кофе с круассаном, до Жанны Д’Арк и героини классической живописи. Шарлотта Генсбур, которая, кстати, совсем юной также играла в том фильме, признавалась, что «Джейн Б. глазами Аньес В.» ей не нравился, потому что в нем были все возможные Джейн Биркин, кроме одной – настоящей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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