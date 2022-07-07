«Елизавета»: любовь и монстры

Но Лизе власть совершенно не нужна. Ей бы замуж за любимого человека и жить подальше от Петербурга. Она отрекается в пользу маменьки, и Екатерина I все же восходит на престол – при поддержке фаворита Александра Меншикова (Виктор Раков, звезда театра «Ленком» и сериала «Закон») и верных ему гвардейских штыков. Почти хеппи-энд – нужно лишь уничтожить злополучное завещание, чтобы все могли спать спокойно. Но бумагу кто-то выкрадывает из тайника. Естественно, подозрение сразу же падает на Лизу, и никакие ее слова делу не помогут – когда Россия на кону, даже мать разуверится в дочери. Как бы ни хотела Елизавета пребывать вне дворцовых интриг, Отечество и отчество обязывают.