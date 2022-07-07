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«Елизавета»: любовь и монстры

Телесериал ВГТРК о восхождении императрицы Елизаветы Петровны вышел на платформе «Смотрим»
Николай Корнацкий
COSMOS studio / ВГТРК

Сильная власть слабеет, когда слаб монарх. Петр Великий (Александр Балуев незаменим в историческом жанре – был и купцом в «Угрюм-реке», и генералом в «Турецком гамбите») серьезно болен. Окончательно подкосила Голиафа измена жены. Застав Екатерину (Агриппина Стеклова – прекрасная театральная актриса, из немногих главных ролей в кино – драма «Инсайт» Александра Котта) в объятиях камергера, император рвет на клочки завещание, по которому именно вдове доставался бы престол. Без пяти минут мертвец он хрипит и подписывает свою окончательно последнюю волю: все отдать дочери, цесаревне Елизавете Петровне (Юлия Хлынина, тоже играла в «Угрюм-реке», а также в «Звоните ДиКаприо!»).

/COSMOS studio / ВГТРК

Но Лизе власть совершенно не нужна. Ей бы замуж за любимого человека и жить подальше от Петербурга. Она отрекается в пользу маменьки, и Екатерина I все же восходит на престол – при поддержке фаворита Александра Меншикова (Виктор Раков, звезда театра «Ленком» и сериала «Закон») и верных ему гвардейских штыков. Почти хеппи-энд – нужно лишь уничтожить злополучное завещание, чтобы все могли спать спокойно. Но бумагу кто-то выкрадывает из тайника. Естественно, подозрение сразу же падает на Лизу, и никакие ее слова делу не помогут – когда Россия на кону, даже мать разуверится в дочери. Как бы ни хотела Елизавета пребывать вне дворцовых интриг, Отечество и отчество обязывают.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных