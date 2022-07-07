«Елизавета»: любовь и монстры

«Елизавета»: любовь и монстрыТелесериал ВГТРК о восхождении императрицы Елизаветы Петровны вышел на платформе «Смотрим»
Сильная власть слабеет, когда слаб монарх. Петр Великий (Александр Балуев незаменим в историческом жанре – был и купцом в «Угрюм-реке», и генералом в «Турецком гамбите») серьезно болен. Окончательно подкосила Голиафа измена жены. Застав Екатерину (Агриппина Стеклова – прекрасная театральная актриса, из немногих главных ролей в кино – драма «Инсайт» Александра Котта) в объятиях камергера, император рвет на клочки завещание, по которому именно вдове доставался бы престол. Без пяти минут мертвец он хрипит и подписывает свою окончательно последнюю волю: все отдать дочери, цесаревне Елизавете Петровне (Юлия Хлынина, тоже играла в «Угрюм-реке», а также в «Звоните ДиКаприо!»).
Но Лизе власть совершенно не нужна. Ей бы замуж за любимого человека и жить подальше от Петербурга. Она отрекается в пользу маменьки, и Екатерина I все же восходит на престол – при поддержке фаворита Александра Меншикова (Виктор Раков, звезда театра «Ленком» и сериала «Закон») и верных ему гвардейских штыков. Почти хеппи-энд – нужно лишь уничтожить злополучное завещание, чтобы все могли спать спокойно. Но бумагу кто-то выкрадывает из тайника. Естественно, подозрение сразу же падает на Лизу, и никакие ее слова делу не помогут – когда Россия на кону, даже мать разуверится в дочери. Как бы ни хотела Елизавета пребывать вне дворцовых интриг, Отечество и отчество обязывают.