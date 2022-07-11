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«Союзмультфильм» может получить первый в России анимационный рибейт

Распространить программу на производство мультиков с 2023 года хотят в Калининградской области
Мария Истомина
Для анимационной отрасли с высокой себестоимостью проектов такая поддержка будет существенной / Евгения Новоженина / РИА Новости

Калининградская область, в которой уже работает программа кинорибейтов (возмещение части затрат на проведение съемок в регионе), в этом году расширит ее действие, сообщил на Российской креативной неделе министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак. Уже в 2022 г. на рибейт смогут претендовать съемочные группы музыкальных клипов, с 2023 г. в программу также войдут анимационные проекты.

Возмещать в обоих случаях, как уточнил «Ведомостям» Ермак, планируется 20% фактически понесенных затрат на производство проекта в области. В случае клипов затраты те же самые, что и у кинорибейтов: аренда техники, проживание, транспорт, питание групп и т. д. Решение о том, какие именно затраты будут компенсироваться создателям анимационных проектов, по словам министра, сейчас прорабатывается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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