«Союзмультфильм» может получить первый в России анимационный рибейт

Калининградская область, в которой уже работает программа кинорибейтов (возмещение части затрат на проведение съемок в регионе), в этом году расширит ее действие, сообщил на Российской креативной неделе министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак. Уже в 2022 г. на рибейт смогут претендовать съемочные группы музыкальных клипов, с 2023 г. в программу также войдут анимационные проекты.