«Союзмультфильм» может получить первый в России анимационный рибейт

«Союзмультфильм» может получить первый в России анимационный рибейтРаспространить программу на производство мультиков с 2023 года хотят в Калининградской области
Калининградская область, в которой уже работает программа кинорибейтов (возмещение части затрат на проведение съемок в регионе), в этом году расширит ее действие, сообщил на Российской креативной неделе министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак. Уже в 2022 г. на рибейт смогут претендовать съемочные группы музыкальных клипов, с 2023 г. в программу также войдут анимационные проекты.
Возмещать в обоих случаях, как уточнил «Ведомостям» Ермак, планируется 20% фактически понесенных затрат на производство проекта в области. В случае клипов затраты те же самые, что и у кинорибейтов: аренда техники, проживание, транспорт, питание групп и т. д. Решение о том, какие именно затраты будут компенсироваться создателям анимационных проектов, по словам министра, сейчас прорабатывается.