ФАС попросила продлить срок подготовки поправок к закону о едином операторе цифровой рекламы

ФАС попросила продлить срок подготовки поправок к закону о едином операторе цифровой рекламыПравительство Санкт-Петербурга вслед за Москвой предлагает его вовсе не принимать
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) попросила аппарат правительства не форсировать подготовку поправок к законопроекту о едином операторе цифровой рекламы. Он был внесен 8 июля в Госдуму депутатом Артемом Кирьяновым («Единая Россия»), а 15 июля принят в первом чтении на внеочередном пленарном заседании нижней палаты парламента. После этого был установлен 30-дневный срок для сбора поправок к инициативе. Максим Шаскольский, директор ФАС, в письме первому заместителю руководителя аппарата правительства Валерию Сидоренко (с его копией ознакомились «Ведомости») просит перенести срок предоставления поправок от Белого дома на осень.
В письме руководитель антимонопольного ведомства ссылается на то, что аппаратом правительства ФАС было поручено вместе с Минцифры, Минэком, Минстроем, Минтрансом, МВД, МИД и Минюстом до 4 августа подготовить и представить в Белый дом проект поправок. Но некоторые ведомства (Минфин, Минэк, Минтранс, МВД и МИД) не направили свои предложения к концу июля. Ссылаясь на «отсутствие возможности выработать консолидированную позицию» в указанный срок, Шаскольский попросил продлить срок предоставления поправок до 5 сентября.
Законопроект депутата предполагает, что в России должен появиться единый оператор цифровой рекламы. Он займется проверкой контента на соответствие законодательству, определением цен на размещение, а также защитой персональных данных пользователей. Оператор останется участником рынка и сможет без торгов заключать 30-летние контракты на установку своих цифровых конструкций на земле, принадлежащей государству, и транслировать рекламу на экранах государственного и муниципального транспорта в течение того же срока.
Статус единого оператора сможет получить компания, которая не контролируется иностранными собственниками, является системообразующей и имеет собственные цифровые конструкции, в том числе в городах федерального значения. Этим критериям соответствует только Russ Outdoor, писали «Ведомости». 28 июля на круглом столе в Госдуме замначальника управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Яна Склярова говорила, что совмещение компанией функций хозяйствующего субъекта и регулятора рынка противоречит антимонопольному законодательству и может привести к злоупотреблениям в отношении других предприятий.
Решение продлить срок принятия поправок в комитете Госдумы не принимали, говорит источник «Ведомостей» на Охотном Ряду. Формально депутаты находятся на каникулах c 1 августа. «Ведомости» направили запросы в аппарат правительства, ФАС, Минфин, Минэк, Минтранс, МВД и МИД. К моменту сдачи материала в печать их представители не ответили на запросы «Ведомостей». С Кирьяновым связаться не удалось. В Russ Outdoor отказались от комментариев.
Ранее с критикой законопроекта выступила мэрия Москвы, писали «Ведомости»: там опасаются, что инициатива ударит по рынку рекламы, облику города и поступлениям в доход столицы. Вслед за Москвой законопроект раскритиковало правительство Санкт-Петербурга. Оно выступает против принятия законопроекта в текущей редакции и считает «нецелесообразным» попытку его доработки ко второму чтению, следует из отправленного 2 августа депутату Михаилу Романову письма вице-губернатора Анатолия Повелия (с его копией ознакомились «Ведомости»).
Законопроект препятствует сохранению архитектурного облика городов и создает предпосылки для сокращения объемов социальной рекламы (единый оператор получит право контролировать цифровые конструкции, не выделяя место под социальную рекламу), указано в документе. Как и ФАС, Повелий указывает, что возложение на единственного хозяйствующего субъекта частной формы собственности «полномочий по обеспечению равных условий распространения цифровой рекламы и предотвращению распространения недостоверной информации, в том числе при закреплении права единого оператора владеть цифровыми рекламными конструкциями, противоречит принципам государственного регулирования и антимонопольной политики РФ». Это, как отмечает Повелий, «фактически ведет к ликвидации рынка наружной рекламы».
Единый оператор получит исключительные преференции, которые приведут к фактическому устранению конкуренции на рынке наружной рекламы, говорит представитель оператора наружной рекламы Gallery. Кроме того, законопроект создает прецедент вмешательства коммерческой компании в полномочия органов власти по формированию облика городов, поскольку единый оператор будет самостоятельно разрабатывать схему размещения рекламных конструкций и устанавливать их по своему усмотрению, уточняет он.
Москва и Санкт-Петербург обладают наибольшим объемом инвентаря, значительную долю которого занимают цифровые конструкции, говорит директор по закупкам наружной рекламы Media Direction Group Сергей Гумель. «Предложенная законодателем инициатива под надуманным предлогом принесет больше вреда, чем пользы как для местных властей, так и для отрасли в целом», – резюмирует он.