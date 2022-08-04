ФАС попросила продлить срок подготовки поправок к закону о едином операторе цифровой рекламы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) попросила аппарат правительства не форсировать подготовку поправок к законопроекту о едином операторе цифровой рекламы. Он был внесен 8 июля в Госдуму депутатом Артемом Кирьяновым («Единая Россия»), а 15 июля принят в первом чтении на внеочередном пленарном заседании нижней палаты парламента. После этого был установлен 30-дневный срок для сбора поправок к инициативе. Максим Шаскольский, директор ФАС, в письме первому заместителю руководителя аппарата правительства Валерию Сидоренко (с его копией ознакомились «Ведомости») просит перенести срок предоставления поправок от Белого дома на осень.