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Rubstein Properties не удалось взыскать 250 млн рублей с производителя игрушек «Просто тойс»

Эти средства она пыталась получить за использование образов из мультфильма «Кот Леопольд»
Маргарита Соболь
Американской Rubstein Properties не удалось взыскать 250 млн рублей с производителя игрушек «Просто тойс» / «PROSTO toys»

Московский арбитраж отказал в удовлетворении иска американской компании Rubstein Properties на 250 млн руб. к российскому производителю игрушек «Просто тойс» за использование образов кота Леопольда, Мыша белого и Мыша серого из мультфильма «Приключения кота Леопольда», следует из решения суда. В материалах дела сказано, что ответчик уже подал апелляционную жалобу, дата ее рассмотрения там не указана.

Rubstein Properties была создана Лялей Рубштейн, которая в конце 1980-х эмигрировала из Москвы в Нью-Йорк, а затем в Иерусалим. Эта компания с 2020 г. судится с российскими производителями игрушек, книжек и пазлов, которые используют образы персонажей из мультфильмов «Приключения кота Леопольда» и «Крошка Енот». Общая сумма ее требований к компаниям «Просто тойс», «Симбат» и «Степ пазл» составила около 1 млрд руб., но добиться положительного результата ей пока не удается. Все иски были отклонены.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных