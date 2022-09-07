Rubstein Properties не удалось взыскать 250 млн рублей с производителя игрушек «Просто тойс»

Rubstein Properties была создана Лялей Рубштейн, которая в конце 1980-х эмигрировала из Москвы в Нью-Йорк, а затем в Иерусалим. Эта компания с 2020 г. судится с российскими производителями игрушек, книжек и пазлов, которые используют образы персонажей из мультфильмов «Приключения кота Леопольда» и «Крошка Енот». Общая сумма ее требований к компаниям «Просто тойс», «Симбат» и «Степ пазл» составила около 1 млрд руб., но добиться положительного результата ей пока не удается. Все иски были отклонены.