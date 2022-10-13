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Главный селлер ТВ-рекламы – НРА запустит новый механизм коротких сделок

В условиях геополитической неопределенности это может заинтересовать рекламодателей, считают эксперты
Дмитрий Игнатьев Мария Истомина
Новый формат контрактов в случае лояльного ценообразования может заинтересовать широкую группу рекламодателей / Максим Стулов / Ведомости

Национальный рекламный альянс (НРА; контролирует продажу более 90% российской рекламы на ТВ) планирует внедрить новую схему коротких сделок продажи рекламы в эфире российских телеканалов. Об этом рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры трех рекламных групп, с которыми селлер обсуждал планируемое нововведение. НРА планирует представить его рынку в конце октября, подтвердил собеседник «Ведомостей», близкий к руководству компании. 

Новый базовый сценарий заключается в том, что рекламодатель сможет подтверждать НРА свои бюджеты помесячно, при этом будет действовать накопительная скидка за непрерывность, объясняет один из собеседников «Ведомостей». Но накопительная часть скидки, по его словам, обнулится, если рекламодатель прервет размещение бюджетов хотя бы на месяц. Этот механизм, говорит другой собеседник «Ведомостей», не предусматривает штрафных или заградительных инфляций (повышений цены. – «Ведомости»). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных