Главный селлер ТВ-рекламы – НРА запустит новый механизм коротких сделок

Главный селлер ТВ-рекламы – НРА запустит новый механизм коротких сделокВ условиях геополитической неопределенности это может заинтересовать рекламодателей, считают эксперты
Национальный рекламный альянс (НРА; контролирует продажу более 90% российской рекламы на ТВ) планирует внедрить новую схему коротких сделок продажи рекламы в эфире российских телеканалов. Об этом рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры трех рекламных групп, с которыми селлер обсуждал планируемое нововведение. НРА планирует представить его рынку в конце октября, подтвердил собеседник «Ведомостей», близкий к руководству компании.
Новый базовый сценарий заключается в том, что рекламодатель сможет подтверждать НРА свои бюджеты помесячно, при этом будет действовать накопительная скидка за непрерывность, объясняет один из собеседников «Ведомостей». Но накопительная часть скидки, по его словам, обнулится, если рекламодатель прервет размещение бюджетов хотя бы на месяц. Этот механизм, говорит другой собеседник «Ведомостей», не предусматривает штрафных или заградительных инфляций (повышений цены. – «Ведомости»).