Главный селлер ТВ-рекламы – НРА запустит новый механизм коротких сделок

Новый базовый сценарий заключается в том, что рекламодатель сможет подтверждать НРА свои бюджеты помесячно, при этом будет действовать накопительная скидка за непрерывность, объясняет один из собеседников «Ведомостей». Но накопительная часть скидки, по его словам, обнулится, если рекламодатель прервет размещение бюджетов хотя бы на месяц. Этот механизм, говорит другой собеседник «Ведомостей», не предусматривает штрафных или заградительных инфляций (повышений цены. – «Ведомости»).