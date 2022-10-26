На смену западным рекламодателям приходят компании из Китая и Турции

Производители товаров из Китая и Турции ведут переговоры о размещении рекламы в российских медиа вслед за выводом на наш рынок своей продукции. Об этом рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры крупных рекламных групп – OMD OM Group, Okkam, Media Direction Group и др. – и таких медиакомпаний, как «Русская медиагруппа», Shkulev Media Holding, «Эверест»(сейлз-хаус «Национальной медиа группы»). Рекламодатели из дружественных стран, кто ранее уже присутствовал на российском рынке, по словам собеседников «Ведомостей», обсуждают наращивание рекламной активности.