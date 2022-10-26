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На смену западным рекламодателям приходят компании из Китая и Турции

Но о полном замещении объемов маркетинговых бюджетов речь может идти не раньше 2025 года
Дмитрий Игнатьев Денис Ильюшенков
Замещать выпадающие рекламные бюджеты уже начали компании из дружественных стран, которые активизировали маркетинговую активность / Ведомости

Производители товаров из Китая и Турции ведут переговоры о размещении рекламы в российских медиа вслед за выводом на наш рынок своей продукции. Об этом рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры крупных рекламных групп – OMD OM Group, Okkam, Media Direction Group и др. – и таких медиакомпаний, как «Русская медиагруппа», Shkulev Media Holding, «Эверест»(сейлз-хаус «Национальной медиа группы»). Рекламодатели из дружественных стран, кто ранее уже присутствовал на российском рынке, по словам собеседников «Ведомостей», обсуждают наращивание рекламной активности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных