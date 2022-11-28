«Телеспорт» спорит с «Матч ТВ» из-за показа матчей сборной России

«Телеспорт» спорит с «Матч ТВ» из-за показа матчей сборной РоссииОн оценивает свои убытки в 1,5–2 млн евро
У АО «Телеспорт груп» и телеканала «Матч ТВ» возник конфликт из-за трансляции товарищеских матчей сборной России по футболу со сборными Таджикистана и Узбекистана 17 и 20 ноября. Эти игры были показаны на «Матч ТВ» без согласия правообладателя, т. е. «Телеспорт груп», заявил «Ведомостям» гендиректор этой компании Петр Макаренко.
По его словам, восемь лет назад УЕФА принял решение о централизованной продаже медиаправ на матчи национальных сборных. Речь идет об отборочных матчах чемпионатов мира и Европы, матчах Лиги наций и любых турниров, которые организует УЕФА, в том числе товарищеских матчах сборных, объяснил Макаренко. По его словам, в каждой стране УЕФА нашел медийного партнера, которому продал пул матчей. «Все права на все матчи всех национальных сборных на территории РФ являются собственностью компании «Телеспорт груп», – сказал он. «Матч ТВ» регулярно покупает у «Телеспорт груп» права на трансляцию, утверждает Макаренко, но по матчам с Таджикистаном и Узбекистаном сделки не было.