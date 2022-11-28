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«Телеспорт» спорит с «Матч ТВ» из-за показа матчей сборной России

Он оценивает свои убытки в 1,5–2 млн евро
Дарья Мосолкина
«Матч ТВ» не согласен с претензиями «Телеспорт груп» / Максим Стулов / Ведомости

У АО «Телеспорт груп» и телеканала «Матч ТВ» возник конфликт из-за трансляции товарищеских матчей сборной России по футболу со сборными Таджикистана и Узбекистана 17 и 20 ноября. Эти игры были показаны на «Матч ТВ» без согласия правообладателя, т. е. «Телеспорт груп», заявил «Ведомостям» гендиректор этой компании Петр Макаренко.

По его словам, восемь лет назад УЕФА принял решение о централизованной продаже медиаправ на матчи национальных сборных. Речь идет об отборочных матчах чемпионатов мира и Европы, матчах Лиги наций и любых турниров, которые организует УЕФА, в том числе товарищеских матчах сборных, объяснил Макаренко. По его словам, в каждой стране УЕФА нашел медийного партнера, которому продал пул матчей. «Все права на все матчи всех национальных сборных на территории РФ являются собственностью компании «Телеспорт груп», – сказал он. «Матч ТВ» регулярно покупает у «Телеспорт груп» права на трансляцию, утверждает Макаренко, но по матчам с Таджикистаном и Узбекистаном сделки не было.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных