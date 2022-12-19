60% россиян регулярно получают рекламные звонки

60% россиян регулярно получают рекламные звонкиТакой вид коммуникации низкозатратен и малоэффективен, говорят эксперты
Около 60% россиян сталкиваются с рекламными звонками регулярно – от нескольких раз в день до нескольких раз в месяц, следует из данных исследования сервиса сквозной аналитики Calltouch. Исследование проводилось методом опроса на платформе «Яндекс.Взгляд» в декабре 2022 г. Респонденты – 2519 россиян в возрасте 18–55 лет.
Более половины опрошенных (56,5%) получали звонки с рекламой банковских услуг, указано в исследовании. 27,5% респондентов сталкивались с рекламой медицинских услуг, 17,9% – услуг салонов красоты, 17% – с предложениями по покупке недвижимости, 11,2% – с рекламой страховых компаний. Реже россияне получали звонки с рекламой фитнес-услуг (7,2%) и предложениями о культурном досуге (6,3%).
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