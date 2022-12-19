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60% россиян регулярно получают рекламные звонки

Такой вид коммуникации низкозатратен и малоэффективен, говорят эксперты
Дмитрий Игнатьев
Несмотря на законодательный запрет, автообзвон продолжает оставаться распространенным инструментом продвижения услуг / Максим Стулов / Ведомости

Около 60% россиян сталкиваются с рекламными звонками регулярно – от нескольких раз в день до нескольких раз в месяц, следует из данных исследования сервиса сквозной аналитики Calltouch. Исследование проводилось методом опроса на платформе «Яндекс.Взгляд» в декабре 2022 г. Респонденты – 2519 россиян в возрасте 18–55 лет.

Более половины опрошенных (56,5%) получали звонки с рекламой банковских услуг, указано в исследовании. 27,5% респондентов сталкивались с рекламой медицинских услуг, 17,9% – услуг салонов красоты, 17% – с предложениями по покупке недвижимости, 11,2% – с рекламой страховых компаний. Реже россияне получали звонки с рекламой фитнес-услуг (7,2%) и предложениями о культурном досуге (6,3%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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