60% россиян регулярно получают рекламные звонки

Около 60% россиян сталкиваются с рекламными звонками регулярно – от нескольких раз в день до нескольких раз в месяц, следует из данных исследования сервиса сквозной аналитики Calltouch. Исследование проводилось методом опроса на платформе «Яндекс.Взгляд» в декабре 2022 г. Респонденты – 2519 россиян в возрасте 18–55 лет.