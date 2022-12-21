В России в 2022 г. почти в 2,5 раза выросло количество стендап-концертов

Увеличилось и количество заказов (могут включать в себя несколько билетов. – «Ведомости») на стендап-концерты: по итогам января – ноября 2022 г. оно составило 108 277, что почти в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2021 г. (31 115). В денежном выражении продажи билетов выросли в 4,3 раза до 520 млн руб.