В России в 2022 г. почти в 2,5 раза выросло количество стендап-концертов

В России в 2022 г. почти в 2,5 раза выросло количество стендап-концертовВесь рынок афишных мероприятий в этом году вырастет на 4% к 2021 г.
Количество стендап-концертов в 2022 г. увеличилось почти в 2,5 раза к 2021 г., следует из данных билетного агрегатора «Яндекс Афиша» (с долей 40% является лидером этого рынка). В 2022 г. было организовано 4852 таких мероприятия, а годом ранее – 2056, указано в этой статистике.
Увеличилось и количество заказов (могут включать в себя несколько билетов. – «Ведомости») на стендап-концерты: по итогам января – ноября 2022 г. оно составило 108 277, что почти в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2021 г. (31 115). В денежном выражении продажи билетов выросли в 4,3 раза до 520 млн руб.
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