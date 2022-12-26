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«Централ партнершип» стала партнером крупнейшего кинодистрибутора Ближнего Востока

Это позволит компании частично заместить потерянный западный кинорынок
Мария Истомина
Контракт с Four Star Films касается новых релизов, среди них, в частности, фильм «Вызов» (на фото кадр со съемок) / Первый канал / START / Yellow, Black & White

Компания «Централ партнершип» (ЦПШ, входит в холдинг «Газпром-медиа») заключила двухлетний эксклюзивный контракт с крупнейшим на Ближнем Востоке кинодистрибутором Four Star Films, рассказал «Ведомостям» гендиректор ЦПШ Вадим Верещагин. Соглашение начнет действовать с 1 января 2023 г. и предусматривает, что Four Star Films станет официальным дистрибутором фильмов ЦПШ в странах Ближнего Востока.

ЦПШ – крупнейший дистрибутор российских фильмов, на его счету выпуск в прокат самых кассовых отечественных кинолент: «Холоп» (сборы – 3,1 млрд руб.; здесь и далее данные ЕАИС государственного Фонда кино), «Движение вверх» (2,94 млрд руб.), «Т-34» (2,3 млрд руб.). Кассовые сборы ЦПШ в России, по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», составили в 2021 г. 4,9 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных