«Централ партнершип» стала партнером крупнейшего кинодистрибутора Ближнего Востока

ЦПШ – крупнейший дистрибутор российских фильмов, на его счету выпуск в прокат самых кассовых отечественных кинолент: «Холоп» (сборы – 3,1 млрд руб.; здесь и далее данные ЕАИС государственного Фонда кино), «Движение вверх» (2,94 млрд руб.), «Т-34» (2,3 млрд руб.). Кассовые сборы ЦПШ в России, по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», составили в 2021 г. 4,9 млрд руб.