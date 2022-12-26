«Централ партнершип» стала партнером крупнейшего кинодистрибутора Ближнего Востока

«Централ партнершип» стала партнером крупнейшего кинодистрибутора Ближнего ВостокаЭто позволит компании частично заместить потерянный западный кинорынок
Компания «Централ партнершип» (ЦПШ, входит в холдинг «Газпром-медиа») заключила двухлетний эксклюзивный контракт с крупнейшим на Ближнем Востоке кинодистрибутором Four Star Films, рассказал «Ведомостям» гендиректор ЦПШ Вадим Верещагин. Соглашение начнет действовать с 1 января 2023 г. и предусматривает, что Four Star Films станет официальным дистрибутором фильмов ЦПШ в странах Ближнего Востока.
ЦПШ – крупнейший дистрибутор российских фильмов, на его счету выпуск в прокат самых кассовых отечественных кинолент: «Холоп» (сборы – 3,1 млрд руб.; здесь и далее данные ЕАИС государственного Фонда кино), «Движение вверх» (2,94 млрд руб.), «Т-34» (2,3 млрд руб.). Кассовые сборы ЦПШ в России, по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», составили в 2021 г. 4,9 млрд руб.