Холдинг «Медиа1» запускает сервис музыкальных клипов Muztube

Холдинг «Медиа1» запускает сервис музыкальных клипов MuztubeОн хочет конкурировать с Youtube, Rutube и VK Видео, считают эксперты
Холдинг «Медиа1» Ивана Таврина (включает в себя телеканалы «Муз-Тв», «Ю», оператора наружной рекламы Gallery, радиохолдинг «Выбери радио») запустил публичную бета-версию портала музыкальных клипов и новостей шоу-бизнеса Muztube, рассказал «Ведомостям» его представитель. На платформе пользователям также доступны записи живых выступлений артистов и интервью, репортажи и шоу телеканала «Муз-ТВ».
Новый ресурс позволит расширить интерактивные возможности зрителей телеканала «Муз-ТВ», уверены в «Медиа1». Целевая аудитория Muztube, как уточнил представитель холдинга, это – женщины и мужчины в возрасте от 15 до 40 лет, «которые любят современную музыку». Инвестиции в запуск платформы он не раскрыл. Запуск платформы Muztube мог обойтись «Медиа1» до 15 млн руб., оценивает директор Института исследований интернета Карен Казарян.
Новая платформа будет бороться за внимание аудитории и бюджеты рекламодателей с Youtube, Rutube и VK, считают в рекламных группах OMD OM Group и NMi Group. В декабре 2022 г. показ музыкальных клипов запустил сервис «Яндекс Музыка» (входит в подписку «Яндекс Плюс»).
В декабре 2022 г. в Youtube заходил 41% россиян старше 12 лет в день, следует из исследования Mediascope. Кроме того, категория «музыка» - лидер по доле от общего количества поисковых запросов населения России в Youtube: на них, по данным Mediascope, приходилось порядка 19% от всех запросов на видеохостинге в 2022 г.
В марте 2022 г. Youtube полностью приостановил все возможности монетизации для российских авторов. До этого момента правообладатели получали выплаты по партнерской программе Youtube, а также от трансляции рекламных роликов и подписки Yotube Premium и Youtube Music Premium.
В Rutube (принадлежит холдинг «Газпром-Медиа»), по данным Mediascope, в декабре 2022 г. заходил 1% россиян старше 12 лет в день. В соцсеть «В контакте» (принадлежит компании VK) – 43%.
Указанная целевая аудитория – мужчины и женщины 15-40 лет – интересна практически всем брендам, так как охватывает платежеспособную и приближающуюся к таковой аудиторию, говорит директор по развитию бизнеса NMi Group Тимофей Лось.
Первыми рекламодателями Muztube, вероятно, станут бренды, у которых есть опыт сотрудничества с «Муз-ТВ» – FMCG, техника, ритейл, считает директор по работе с клиентами агентства OMD Fuse Яна Селезнева.
«Успешность Muztube будет зависеть от того, насколько новый, уникальный и комфортный продукт платформа сможет предложить своему потребителю», – уверена Селезнева.
Популярных артистов Muztube может привлечь для сотрудничества дополнительными ротациями клипов в эфире «Муз–ТВ», думает главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов.
Пока весь музыкальный видеоконтент есть на YouTube – платформе с очень удобным функционалом, запуск Muztube весьма бесполезен, считает Казарян.