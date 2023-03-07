Холдинг «Медиа1» запускает сервис музыкальных клипов Muztube

В декабре 2022 г. в Youtube заходил 41% россиян старше 12 лет в день, следует из исследования Mediascope. Кроме того, категория «музыка» - лидер по доле от общего количества поисковых запросов населения России в Youtube: на них, по данным Mediascope, приходилось порядка 19% от всех запросов на видеохостинге в 2022 г.