Новым замминистра культуры станет глава «Росконцерта» Андрей Малышев

Манилова окончила факультет журналистики Ленинградского государственного университета в 1979 г. Более 20 лет проработала в петербургских СМИ, занимала руководящие посты в газетах «Светлана», «Ленинградская правда», «Невское время». С 2003 по 2008 г. возглавляла комитет по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга. В 2008-2011 гг. в статусе вице-губернатора Петербурга курировала вопросы сферы культуры, науки, образования, молодежной политики, взаимодействия со СМИ, событийного туризма и рекламы. С 2012 г. – замминистра культуры, с 2018 г. является также статс-секретарем министерства.