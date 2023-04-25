Новым замминистра культуры станет глава «Росконцерта» Андрей МалышевУходящая из Минкультуры Алла Манилова займет пост гендиректора Русского музея
В Минкультуры в ближайшее время произойдет ряд кадровых рокировок, рассказали «Ведомостям» два собеседника, близких к руководству министерства. Статс-секретарь, заместитель министра культуры Алла Манилова, как и писали ранее «Ведомости», перейдет на работу в Русский музей и станет гендиректором этого учреждения. Пост статс-секретаря министерства займет замминистра Надежда Преподобная.
Новым замминистра культуры станет глава «Росконцерта» Андрей Малышев. Манилова координировала в Минкультуры работу двух департаментов – музеев и внешних связей, а также государственной поддержки искусства и народного творчества. Как будут распределены эти департаменты между заместителями министра после ухода Маниловой, пока нет решения, уточнил один из собеседников «Ведомостей».
«Ведомости» направили запрос в Минкультуры.
Андрею Малышеву 38 лет. Он закончил ВГИК, этот вуз возглавляет его отец Владимир Малышев. С 2007 по 2015 г. он занимал пост гендиректора Российской государственной концертной компании «Содружество» (в 2015 г. переименована в «Росконцерт»). С 2015 по 2018 г. возглавлял департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры. В октябре 2018 г. снова назначен гендиректором «Росконцерта».
Манилова окончила факультет журналистики Ленинградского государственного университета в 1979 г. Более 20 лет проработала в петербургских СМИ, занимала руководящие посты в газетах «Светлана», «Ленинградская правда», «Невское время». С 2003 по 2008 г. возглавляла комитет по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга. В 2008-2011 гг. в статусе вице-губернатора Петербурга курировала вопросы сферы культуры, науки, образования, молодежной политики, взаимодействия со СМИ, событийного туризма и рекламы. С 2012 г. – замминистра культуры, с 2018 г. является также статс-секретарем министерства.
Манилова считается человеком, близким к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, рассказывал ранее «Ведомостям» собеседник, знакомый с деталями обсуждения кандидатур на пост гендиректора Русского музея. По его словам, они знакомы очень давно: еще в 2003 г. Манилова входила в избирательный штаб Матвиенко, когда та баллотировалась на пост губернатора Санкт-Петербурга.