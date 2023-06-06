«Война и мир» стала самой популярной у россиян цифровой классической книгой

«Война и мир» стала самой популярной у россиян цифровой классической книгойГодом ранее лидером по скачиваниям в категории «русская классика» был «Идиот»
Роман-эпопея Льва Толстого «Война и мир» стал самой популярной у россиян цифровой книгой в категории «русская классика» за последние 12 месяцев, следует из данных крупнейшего в России сервиса цифровых книг «Литрес» (входит в одноименную группу компаний). Его скачали более 74 000 раз. Годом ранее лидером среди цифровых классических книг был роман Федора Достоевского «Идиот».
Аналитики «Литреса» анализировали общее количество продаж и бесплатных скачиваний на сервисе русских классических произведений в период с 1 июня 2022 г. по 31 мая 2023 г. По одному произведению суммировались скачивания всех доступных версий в электронном и аудиоформате. ГК «Литрес», по собственным данным, занимает по итогам 2022 г. 68% рынка цифровых книг.
На втором месте расположился роман Федора Достоевского «Преступление и наказание», эту книгу пользователи «Литрес» скачали за последние 12 месяцев 64 000 раз. На третьем месте – еще одно произведение Толстого – «Анна Каренина» (62 000 скачиваний), на четвертом – «Морфий» Михаила Булгакова. Роман «Идиот», ставший лидером годом ранее, в июне 2022 г. – мае 2023 г. занял только пятую позицию.
В топ-10 за последние 12 месяцев оказалось сразу четыре «новичка». На шестом месте – роман-антиутопия «Мы» Евгения Замятина, написанный в 1920 г., но не издававшийся в СССР до 1988 г. На восьмом – «Одноэтажная Америка» Ильи Ильфа и Евгения Петрова, на девятом – «Капитанская дочка» Александра Пушкина, на десятом - «Мертвые души» Николая Гоголя.
Занимавший год назад 7-ю строчку роман «Мастер и Маргарита» Булгакова в этом году из топ-10 выбыл. Его место заняло еще одно произведение Достоевского «Братья Карамазовы» (годом ранее – четвертая строчка топ-10 рейтинга).
В 2022 г. рынок цифровых книг впервые показал нулевую динамику и составил 11 млрд руб., следует из данных «Литреса». Российский книжный рынок в 2022 г., по данным издательской группы «Эксмо-АСТ», вырос к 2021 г. на 10% до 109 млрд руб. (с учетом цифровых книг и учебной литературы).
Рынок в целом показал положительную динамику только в денежном выражении, в экземплярах он показал падение к 2021 г. на 7% до 229 млн штук (также данные «Эксмо-АСТ»). Розничные цены на книги в прошлом году выросли на 15–20%, это прямое следствие увеличения их себестоимости из-за подорожавших полиграфуслуг и материалов, пояснял в феврале в интервью «Ведомостям» совладелец «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.