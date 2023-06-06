«Война и мир» стала самой популярной у россиян цифровой классической книгой

Рынок в целом показал положительную динамику только в денежном выражении, в экземплярах он показал падение к 2021 г. на 7% до 229 млн штук (также данные «Эксмо-АСТ»). Розничные цены на книги в прошлом году выросли на 15–20%, это прямое следствие увеличения их себестоимости из-за подорожавших полиграфуслуг и материалов, пояснял в феврале в интервью «Ведомостям» совладелец «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.