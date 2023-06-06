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«Война и мир» стала самой популярной у россиян цифровой классической книгой

Годом ранее лидером по скачиваниям в категории «русская классика» был «Идиот»
Мария Истомина
Евгений Разумный / Ведомости

Роман-эпопея Льва Толстого «Война и мир» стал самой популярной у россиян цифровой книгой в категории «русская классика» за последние 12 месяцев, следует из данных крупнейшего в России сервиса цифровых книг «Литрес» (входит в одноименную группу компаний). Его скачали более 74 000 раз. Годом ранее лидером среди цифровых классических книг был роман Федора Достоевского «Идиот».

Аналитики «Литреса» анализировали общее количество продаж и бесплатных скачиваний на сервисе русских классических произведений в период с 1 июня 2022 г. по 31 мая 2023 г. По одному произведению суммировались скачивания всех доступных версий в электронном и аудиоформате. ГК «Литрес», по собственным данным, занимает по итогам 2022 г. 68% рынка цифровых книг.

На втором месте расположился роман Федора Достоевского «Преступление и наказание», эту книгу пользователи «Литрес» скачали за последние 12 месяцев 64 000 раз. На третьем месте – еще одно произведение Толстого – «Анна Каренина» (62 000 скачиваний), на четвертом – «Морфий» Михаила Булгакова. Роман «Идиот», ставший лидером годом ранее, в июне 2022 г. – мае 2023 г. занял только пятую позицию.

В топ-10 за последние 12 месяцев оказалось сразу четыре «новичка». На шестом месте – роман-антиутопия «Мы» Евгения Замятина, написанный в 1920 г., но не издававшийся в СССР до 1988 г. На восьмом – «Одноэтажная Америка» Ильи Ильфа и Евгения Петрова, на девятом – «Капитанская дочка» Александра Пушкина, на десятом - «Мертвые души» Николая Гоголя.

Занимавший год назад 7-ю строчку роман «Мастер и Маргарита» Булгакова в этом году из топ-10 выбыл. Его место заняло еще одно произведение Достоевского «Братья Карамазовы» (годом ранее – четвертая строчка топ-10 рейтинга).

В 2022 г. рынок цифровых книг впервые показал нулевую динамику и составил 11 млрд руб., следует из данных «Литреса». Российский книжный рынок в 2022 г., по данным издательской группы «Эксмо-АСТ», вырос к 2021 г. на 10% до 109 млрд руб. (с учетом цифровых книг и учебной литературы).

Рынок в целом показал положительную динамику только в денежном выражении, в экземплярах он показал падение к 2021 г. на 7% до 229 млн штук (также данные «Эксмо-АСТ»). Розничные цены на книги в прошлом году выросли на 15–20%, это прямое следствие увеличения их себестоимости из-за подорожавших полиграфуслуг и материалов, пояснял в феврале в интервью «Ведомостям» совладелец «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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