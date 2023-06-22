Глава экспертного совета «Большой книги» оценил литературу young adult

Целевая аудитория сегмента young adult, как ранее рассказывали «Ведомостям» топ-менеджеры издательств «Эксмо» и «Альпина», – читатели от 14 до 35 лет. В 2022 г. один из самых высоких показателей чтения демонстрировала молодежь в возрасте 20–24 лет (здесь и далее данные холдинга «Эксмо-АСТ»). Значительный вклад в рост показателей художественной литературы внесли комиксы, которые частично пересекаются с сегментом young adult. Их продажи увеличились по сравнению с 2021 г. на 43%, а общая доля комиксов от всей неучебной литературы (фикшн и нон-фикшн) составила рекордные 6,5%.