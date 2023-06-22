Глава экспертного совета «Большой книги» оценил литературу young adult

Глава экспертного совета «Большой книги» оценил литературу young adultПисатель Дмитрий Данилов не исключил дальнейшего падения тиражей серьезной прозы
Успех литературы жанра young adult не меняет радикально ситуацию на рынке: в вечном соперничестве развлекательного чтения и серьезной прозы масскульт всегда будет привлекать больше читателей, заявил в интервью «Ведомостям» писатель Дмитрий Данилов. В 2023 г. он возглавил совет экспертов премии «Большая книга».
Young adult («молодые взрослые») – это сегмент книжного рынка, включающий книги самых разных жанров, от романтического фэнтези до детектива, где главные герои – подростки или молодые люди.
Автор пьесы «Человек из Подольска» и романа «Саша, привет!» полагает, что в будущем может произойти перераспределение функций. Он, в частности, допустил, что «со временем важные смыслы высокой прозы будут транслироваться именно через масскульт»: «А литература, которая решает чисто литературные задачи, сойдет на нет. Станет уделом маленькой секты литераторов, которые будут читать книжки друг друга, изданные тиражом в 100 экземпляров. А то и меньше».
Данилов отметил также, что между развлекательным чтивом и серьезной прозой зыбкая граница – «между «литературами» происходит подвижное взаимодействие, вечная динамика». «Высококачественная вещь», говорит писатель, может перейти из масскульта в разряд респектабельной прозы благодаря беспрецедентному влиянию на культуру. В качестве примеров он назвал цикл Джоан Роулинг про Гарри Поттера и роман Толкиена «Властелин колец».
Глава экспертного совета «Большой книги» не считает развлекательное чтиво – в лучших своих проявлениях – литературой второго сорта и сравнил его с хорошей поп-музыкой: «Это красиво, это поднимает настроение. Единственно, не надо ее путать с академической музыкой. Задачи у них разные. Так и с литературой».
Целевая аудитория сегмента young adult, как ранее рассказывали «Ведомостям» топ-менеджеры издательств «Эксмо» и «Альпина», – читатели от 14 до 35 лет. В 2022 г. один из самых высоких показателей чтения демонстрировала молодежь в возрасте 20–24 лет (здесь и далее данные холдинга «Эксмо-АСТ»). Значительный вклад в рост показателей художественной литературы внесли комиксы, которые частично пересекаются с сегментом young adult. Их продажи увеличились по сравнению с 2021 г. на 43%, а общая доля комиксов от всей неучебной литературы (фикшн и нон-фикшн) составила рекордные 6,5%.
Сегмент young adult (включая комиксы) составляет около 16% рынка и растет в среднем до 30% в год. Весь книжный рынок за 2022 г. вырос на 10% – до 120 млрд руб. В топ-5 Всероссийского книжного рейтинга по итогам первого полугодия 2022 г. (итоги всего года не подводились) попали сразу четыре книги сегмента young adult. В сегменте детских книг абсолютным лидером стала Джоан Роулинг (сразу четыре позиции в топ-5), которую часто относят и к авторам young adult.
По оценке совладельца «Эксмо-АСТ» Олега Новикова, общая выручка участников рынка по книгам young adult, попавшим в топ-50 Всероссийского книжного рейтинга первого полугодия 2022 г., увеличилась на 280% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
Согласно исследованию «Книжное дело – 2022» аналитического центра НАФИ, две трети молодых людей в возрасте 14–35 лет (67%) читают книги хотя бы эпизодически. При этом самыми популярными жанрами в этой аудитории стали фантастика и фэнтези (53%), любовные романы (42%), приключения (40%). Наибольшая доля поклонников фантастики/фэнтези и любовных романов в этой возрастной группе приходится на читателей 14–17 лет (64% и 71% соответственно).