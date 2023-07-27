Россияне стали скупать книги по финансовой грамотности

В России стали больше интересоваться книгами по личным финансам и финансовой грамотности, это следует из данных группы компаний «Литрес» (включает в себя одноименный сервис цифровых книг и другие площадки, занимает по итогам 2022 г. 68% российского рынка цифровых книг). Продажи такой литературы, как сообщили «Ведомостям» в «Литресе», в январе – июне 2023 г. выросли на 22% по сравнению с июлем – декабрем 2022 г. В отдельно взятом II квартале 2023 г. их продажи увеличились на 34% к аналогичному периоду 2022 г.