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Россияне стали скупать книги по финансовой грамотности

Но основным источником информации об управлении финансами для них пока остаются СМИ
Мария Истомина Софья Шелудченко Артем Кульша
Денис Абрамов / Ведомости

В России стали больше интересоваться книгами по личным финансам и финансовой грамотности, это следует из данных группы компаний «Литрес» (включает в себя одноименный сервис цифровых книг и другие площадки, занимает по итогам 2022 г. 68% российского рынка цифровых книг). Продажи такой литературы, как сообщили «Ведомостям» в «Литресе», в январе – июне 2023 г. выросли на 22% по сравнению с июлем – декабрем 2022 г. В отдельно взятом II квартале 2023 г. их продажи увеличились на 34% к аналогичному периоду 2022 г.

Тренд на востребованность таких книг подтвердили «Ведомостям» и в издательской группе «Альпина» (объединяет издательства «Альпина паблишер», «Альпина нон-фикшн», «Альпина PRO», Alpina Digital и т. д.). Так, продажи книг группы в данной категории увеличились на 31%, если сравнивать первое полугодие 2023 г. и период июль – декабрь 2022 г., рассказал представитель «Альпины». Во II квартале 2023 г., по его словам, рост продаж составил 37% в сравнении с апрелем – июнем 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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