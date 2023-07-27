Россияне стали скупать книги по финансовой грамотности

Россияне стали скупать книги по финансовой грамотностиНо основным источником информации об управлении финансами для них пока остаются СМИ
В России стали больше интересоваться книгами по личным финансам и финансовой грамотности, это следует из данных группы компаний «Литрес» (включает в себя одноименный сервис цифровых книг и другие площадки, занимает по итогам 2022 г. 68% российского рынка цифровых книг). Продажи такой литературы, как сообщили «Ведомостям» в «Литресе», в январе – июне 2023 г. выросли на 22% по сравнению с июлем – декабрем 2022 г. В отдельно взятом II квартале 2023 г. их продажи увеличились на 34% к аналогичному периоду 2022 г.
Тренд на востребованность таких книг подтвердили «Ведомостям» и в издательской группе «Альпина» (объединяет издательства «Альпина паблишер», «Альпина нон-фикшн», «Альпина PRO», Alpina Digital и т. д.). Так, продажи книг группы в данной категории увеличились на 31%, если сравнивать первое полугодие 2023 г. и период июль – декабрь 2022 г., рассказал представитель «Альпины». Во II квартале 2023 г., по его словам, рост продаж составил 37% в сравнении с апрелем – июнем 2022 г.