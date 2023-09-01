Книгоиздателей и музыкальные сервисы включили в антипиратский меморандум

Действие антипиратского меморандума, который регламентирует внесудебное удаление ссылок на страницы с нелегальным контентом в поисковой выдаче по требованию правообладателей, расширено и на книги. Об этом рассказал директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев на отраслевой конференции «Книжный рынок России – 2023», которая состоялась 1 сентября в рамках Московской международной книжной ярмарки. Книжная индустрия этого долго добивалась и теперь этот вопрос решен, добавил он.