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Книгоиздателей и музыкальные сервисы включили в антипиратский меморандум

Размер рынка пиратских книг составляет почти четверть от легального
Мария Истомина
Максим Стулов / Ведомости

Действие антипиратского меморандума, который регламентирует внесудебное удаление ссылок на страницы с нелегальным контентом в поисковой выдаче по требованию правообладателей, расширено и на книги. Об этом рассказал директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев на отраслевой конференции «Книжный рынок России – 2023», которая состоялась 1 сентября в рамках Московской международной книжной ярмарки. Книжная индустрия этого долго добивалась и теперь этот вопрос решен, добавил он.

«На днях на встрече с участниками меморандума мы приняли решение включить в него книжников и музыкальные сервисы», – сообщил в своем выступлении на конференции замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

Антипиратский меморандум медиакомпании, продюсеры и интернет-компании подписали в 2018 г. Согласно документу, медиакомпании имеют возможность во внесудебном порядке удалять из поисковой выдачи ссылки на страницы с нелегальными копиями своих произведений и купленный контент, на который у них есть исключительные права. Эти ссылки направляются в специальный реестр, держателем которого является «Медиа-коммуникационный союз». Держатель самого меморандума – Роскомнадзор.

Сейчас издателям приходится судиться по каждому отдельному случаю нарушения авторских прав. Потери книжных издательств от конкуренции с нелегальными ресурсами Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ, представляет интересы 15 крупнейших книжных издательств) ранее оценивала в 3–4 млрд руб. в год. Весь рынок цифровых книг, по данным издательской группы «Эксмо-АСТ» в 2022 г. составил 11 млрд руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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