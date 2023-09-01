Книгоиздателей и музыкальные сервисы включили в антипиратский меморандум

Книгоиздателей и музыкальные сервисы включили в антипиратский меморандумРазмер рынка пиратских книг составляет почти четверть от легального
Действие антипиратского меморандума, который регламентирует внесудебное удаление ссылок на страницы с нелегальным контентом в поисковой выдаче по требованию правообладателей, расширено и на книги. Об этом рассказал директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев на отраслевой конференции «Книжный рынок России – 2023», которая состоялась 1 сентября в рамках Московской международной книжной ярмарки. Книжная индустрия этого долго добивалась и теперь этот вопрос решен, добавил он.
«На днях на встрече с участниками меморандума мы приняли решение включить в него книжников и музыкальные сервисы», – сообщил в своем выступлении на конференции замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.
Антипиратский меморандум медиакомпании, продюсеры и интернет-компании подписали в 2018 г. Согласно документу, медиакомпании имеют возможность во внесудебном порядке удалять из поисковой выдачи ссылки на страницы с нелегальными копиями своих произведений и купленный контент, на который у них есть исключительные права. Эти ссылки направляются в специальный реестр, держателем которого является «Медиа-коммуникационный союз». Держатель самого меморандума – Роскомнадзор.
Сейчас издателям приходится судиться по каждому отдельному случаю нарушения авторских прав. Потери книжных издательств от конкуренции с нелегальными ресурсами Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ, представляет интересы 15 крупнейших книжных издательств) ранее оценивала в 3–4 млрд руб. в год. Весь рынок цифровых книг, по данным издательской группы «Эксмо-АСТ» в 2022 г. составил 11 млрд руб.