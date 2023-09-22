«Траст» и Мамут прекратили суды из-за долгов бизнесмена на сумму свыше 20 млрд рублей

«Траст» и Мамут прекратили суды из-за долгов бизнесмена на сумму свыше 20 млрд рублейБанк учел в мировом соглашении влияние пандемии коронавируса на кинобизнес
Банк непрофильных активов «Траст» и группа компаний Александра Мамута прекратили все судебные споры из-за долгов бизнесмена, рассказал «Ведомостям» представитель «Траста». Также он отметил, что завершены все юридические действия по реализации мирового соглашения, которое стороны заключили в июле 2023 г.
Стороны судятся с 2021 г., на тот момент общий долг компаний Мамута перед «Трастом» составлял более 23 млрд руб. Основная часть этой суммы – более 19 млрд руб. – это долги его кинобизнеса. Бизнесмену принадлежит крупнейшая в России объединенная киносеть «Синема парк» и «Формула кино» (управляет 71 кинотеатрами с 595 кинозалами, что составляет почти 10,6% от всего рынка – данные «Невафильм Research»). С марта 2020 г. АО «Синема парк» (одно из юрлиц киносети) прекратило выплаты по займу «Траста». Ссылаясь на сложности, с которыми столкнулся кинобизнес из-за пандемии коронавируса, АО «Синема парк» подало встречные иски к банку.
«В соглашении банк учел все внешние обстоятельства последних лет, в частности пандемию COVID-19, существенно повлиявшую на киноиндустрию. С целью максимально сохранить один из самых сложных активов – сеть кинотеатров «Синема парк» – банк предпринял шаги по минимизации рисков для бизнеса. После долгого процесса согласования деталей команды пришли к компромиссу, который устроил обе стороны», – добавил представитель «Траста».
«Траст» не раскрыл условий, на которых были прекращены судебные споры. Так же поступил гендиректор объединенной киносети «Синема парк» и «Формулы кино» Алексей Васясин. Он лишь подтвердил прекращение судебных споров с «Трастом». Связаться с Мамутом на момент публикации материала не удалось.
В трех исках к «Трасту» «Синема парк» добивался пересмотра кредитных условий, ссылаясь на то, что деятельность кинотеатров была внесена правительством в перечень наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики. Отечественный бокс-офис, по данным государственного Фонда кино, снизился в 2020 г. на 58,8%. Выручка АО «Синема парк» в 2020 г. рухнула на 60% до 4,3 млрд руб. с 11 млрд руб. годом ранее, следует из данных «СПАРК-Интерфакса».
Кинотеатры «Синема парк» были закрыты в Москве с 26 марта по 1 августа 2020 г., в Санкт-Петербурге — с 20 марта по 12 сентября 2020 г., в Челябинске — с 26 марта по 1 сентября 2020 г. После остановки кинопоказов, как отмечалось в исках, компания больше не могла получать выручку от основной деятельности и, соответственно, обслуживать долг.
В судах «Синема парк», в частности, требовал освобождения от уплаты процентов и пени на период действия коронавирусных ограничений в отношении кинотеатров, а также снижения процентной ставки с 7,5 до 1% после снятия ограничений, но с оплатой процентов в конце срока кредитования. Суд встал на сторону киносети. «Траст» оспаривал эти решения.