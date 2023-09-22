«Траст» и Мамут прекратили суды из-за долгов бизнесмена на сумму свыше 20 млрд рублей

Стороны судятся с 2021 г., на тот момент общий долг компаний Мамута перед «Трастом» составлял более 23 млрд руб. Основная часть этой суммы – более 19 млрд руб. – это долги его кинобизнеса. Бизнесмену принадлежит крупнейшая в России объединенная киносеть «Синема парк» и «Формула кино» (управляет 71 кинотеатрами с 595 кинозалами, что составляет почти 10,6% от всего рынка – данные «Невафильм Research»). С марта 2020 г. АО «Синема парк» (одно из юрлиц киносети) прекратило выплаты по займу «Траста». Ссылаясь на сложности, с которыми столкнулся кинобизнес из-за пандемии коронавируса, АО «Синема парк» подало встречные иски к банку.