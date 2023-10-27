Новый сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана» выйдет на НТВ весной 2024 года

Новый сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана» выйдет на НТВ весной 2024 годаКанал является сопродюсером проекта «НМГ студии» и получил на него телеправа
Новый сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» выйдет на телеканале НТВ весной 2024 г. Об этом генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн рассказал на конференции «Медиабизнес» газеты «Ведомости». По его словам, канал выступил сопродюсером проекта.
«Слово пацана» рассказывает о «казанском феномене» – молодежных криминальных группировках 1980-х. Проект произведен компаниями Toomuch Production, «НМГ студия» (входит в холдинг «Национальная медиа группа», НМГ), НТВ при поддержке Института развития интернета (ИРИ).
Главные роли исполнили Иван Янковский («Топи», «Текст»), Сергей Бурунов («Полицейский с Рублевки», «Мылодрама»), Никита Кологривый («По щучьему велению», «Два холма») и др. Сериал получил главный приз фестиваля «Новый сезон – 2023», по итогам зрительского голосования его признали самой ожидаемой премьерой сезона. «Слово пацана» состоит из восьми серий и выйдет в «оригинальных» линейках онлайн-кинотеатров Wink и Start 9 ноября.
Это не первый проект, произведенный структурой НМГ, в эфире НТВ (входит в конкурирующий холдинг «Газпром-медиа»). В частности, в 2021 г. именно на этом телеканале состоялись телепремьеры сериалов «Мастер» и «За час до рассвета». Оба произведены студией Art Pictures Vision («За час до рассвета» снимался в партнерстве с «Киностудией Мим»). НМГ владеет долей в компании Art Pictures Vision, ее совладелец Федор Бондарчук также является и генпродюсером «НМГ студии».
До телеэфира все серии «Мастера» вышли на видеосервисе Premier (также входит в «Газпром-медиа»), тогда как «За час до рассвета» вошел в «оригинальную» линейку двух платформ – more.tv (НМГ) и Wink («Ростелеком»). Летом 2023 г. было объявлено, что оба видеосервиса будут объединены под общим брендом Wink.
В 2023 г. Бондарчук и Вайнштейн как сопродюсеры выпустили сериал «Библиотекарь». Это совместное производство компании «ВайТ медиа» Вайнштейна и «НМГ студии». После онлайн-премьеры на видеосервисах more.tv и Wink проект вышел на телеканале «Рен ТВ» (входит в НМГ).