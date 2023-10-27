Новый сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана» выйдет на НТВ весной 2024 года

Это не первый проект, произведенный структурой НМГ, в эфире НТВ (входит в конкурирующий холдинг «Газпром-медиа»). В частности, в 2021 г. именно на этом телеканале состоялись телепремьеры сериалов «Мастер» и «За час до рассвета». Оба произведены студией Art Pictures Vision («За час до рассвета» снимался в партнерстве с «Киностудией Мим»). НМГ владеет долей в компании Art Pictures Vision, ее совладелец Федор Бондарчук также является и генпродюсером «НМГ студии».