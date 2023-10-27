На «Букмейте» выйдет книга Аси Володиной по сериалу «Цикады»

Автор книги Ася Володина дебютировала в 2022 г. Ее первый роман – «университетский» триллер «Протагонист» был издан импринтом издательства АСТ «Редакция Елены Шубиной» (в электронном и аудиоформате доступен в сервисах «Литрес», «Букмейте» и «Строках»). Книга рассказывает о самоубийстве студента и строится на внутренних монологах людей из его окружения, в которых они пытаются найти ответ на вопрос, кто виноват в этой трагедии. Второй роман Володиной – «Часть картины» о конфликте в школе – в 2022 г. опубликовало собственное издательство сервиса цифровых книг «Строки» (принадлежит телеком-оператору МТС).