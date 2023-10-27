На «Букмейте» выйдет книга Аси Володиной по сериалу «Цикады»Новеллизации все чаще используются крупными книжными сервисами
Книжный сервис «Букмейт» (входит в подписку «Яндекс.Плюс») выпустит в декабре книгу по мотивам оригинального сериала онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» (также входит в «Яндекс.Плюс») «Цикады», сообщил «Ведомостям» представитель сервиса. Автором произведения, по его словам, станет писательница Ася Володина. Книга будет пока доступна только в электронном и аудиоформате, издание бумажной версии обсуждается с издателями, отметили в «Букмейте».
Сюжет психологического триллера «Цикады» разворачивается вокруг стрельбы на вечеринке одиннадцатиклассников. Над производством сериала работали «Плюс студия» (собственный продакшн «Яндекса»), «Лунапарк» и Evolution Pictures Film Company. Режиссером проекта выступил Евгений Стычкин (снимался в приключенческой трилогии про Гоголя и в сериале «Алиби», а как режиссер работал над сериалами «Нулевой пациент» и «Контакт»), а сценаристом – Екатерина Тирдатова (также работала над сценариями к фильму «Брестская крепость» Александра Котта и телесериалу канала «Россия 1» «Склифосовский»). Сериал «Цикады» состоит из восьми серий и будет выходить в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с 26 октября по 14 декабря 2023 г.
Книга будет основываться на сценарии сериала, но при этом станет самостоятельным произведением, отмечает представитель «Букмейта»: «Например, у книги будет другой финал».
Автор книги Ася Володина дебютировала в 2022 г. Ее первый роман – «университетский» триллер «Протагонист» был издан импринтом издательства АСТ «Редакция Елены Шубиной» (в электронном и аудиоформате доступен в сервисах «Литрес», «Букмейте» и «Строках»). Книга рассказывает о самоубийстве студента и строится на внутренних монологах людей из его окружения, в которых они пытаются найти ответ на вопрос, кто виноват в этой трагедии. Второй роман Володиной – «Часть картины» о конфликте в школе – в 2022 г. опубликовало собственное издательство сервиса цифровых книг «Строки» (принадлежит телеком-оператору МТС).
В конце июня 2022 г. «Яндекс» приобрел права на использование технологической платформы и бренда сервиса цифровых книг Bookmate на территории стран СНГ у ирландской компании Bookmate Limited (признана Минюстом СМИ-иноагентом на территории России). В декабре 2022 г. «Яндекс» включил книжный сервис в подписку «Яндекс.Плюс» (299 руб. в месяц, с доступом к «Букмейту» – 399 руб. в месяц). В сентябре 2023 г. число подписчиков «Яндекс.Плюса» достигло 25 млн человек, сообщили в пресс-службе компании.
Рынок цифровых книг в России в 2022 г. впервые показал нулевую динамику год к году, объем продаж сохранился на уровне 11 млрд руб., следует из данных крупнейшей в России издательской группы «Эксмо-АСТ». Среди ключевых причин, которые привели к нулевому росту рынка по итогам 2022 г., – прекращение работы в России ряда платежных систем и сервисов, уход с рынка шведского сервиса Storytel, а также рост пиратства, пояснял ранее «Ведомостям» совладелец «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.
Книжные сервисы в рамках крупных экосистем уже выпускали книги по мотивам оригинальных сериалов своих онлайн-кинотеатров. Так, «Букмейт» в августе 2023 г. презентовал роман «Пищеблок 2» Анны Прониной. Аналогичный опыт имеет и книжный сервис «Строки»: на нем представлена линейка книг-новеллизаций оригинальных сериалов онлайн-кинотеатра Kion (принадлежит МТС). Среди них – романы «Хрустальный» Олега Зинцова и Ольги Маловичко, «Почка» Анны Леонидовой и Елизаветы Тихоновой, «Коса» Олега Вахрамцева и Татьяны Арцеуловой и «Переговорщик» Олега Зинцова, Олега Маловичко и Сергея Калужанова.
В «Эксмо–АСТ» фиксируют интерес к книгам по мотивам фильмов и сериалов, говорит представитель издательской группы. Так, совокупный тираж новеллизации фильма «Чебурашка» составил 146 000 экземпляров, а у книги по сюжету мультфильма «Коты Эрмитажа» – 86 000 экземпляров. Средний тираж выпущенных книг и брошюр в первом полугодии 2023 г. составил 3551 экземпляр, следует из данных «Российской книжной палаты».
Но успех книги будет зависеть от «громкости самого кино- или сериального проекта», уверен представитель «Эксмо–АСТ».
Выпуск книг по сериалам собственных онлайн-кинотеатров «Яндекса» и МТС – логичный ход для привлечения аудитории в книжные сервисы, которые только с конца 2022 г. вошли в состав этих экосистем, считает директор департамента новых технологий J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов.