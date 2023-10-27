Газета
Медиа

На «Букмейте» выйдет книга Аси Володиной по сериалу «Цикады»

Новеллизации все чаще используются крупными книжными сервисами
Дмитрий Игнатьев
Кадр из сериала «Цикады» / Evolution Pictures Film Company

Книжный сервис «Букмейт» (входит в подписку «Яндекс.Плюс») выпустит в декабре книгу по мотивам оригинального сериала онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» (также входит в «Яндекс.Плюс») «Цикады», сообщил «Ведомостям» представитель сервиса. Автором произведения, по его словам, станет писательница Ася Володина. Книга будет пока доступна только в электронном и аудиоформате, издание бумажной версии обсуждается с издателями, отметили в «Букмейте».

Сюжет психологического триллера «Цикады» разворачивается вокруг стрельбы на вечеринке одиннадцатиклассников. Над производством сериала работали «Плюс студия» (собственный продакшн «Яндекса»), «Лунапарк» и Evolution Pictures Film Company. Режиссером проекта выступил Евгений Стычкин (снимался в приключенческой трилогии про Гоголя и в сериале «Алиби», а как режиссер работал над сериалами «Нулевой пациент» и «Контакт»), а сценаристом – Екатерина Тирдатова (также работала над сценариями к фильму «Брестская крепость» Александра Котта и телесериалу канала «Россия 1» «Склифосовский»). Сериал «Цикады» состоит из восьми серий и будет выходить в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с 26 октября по 14 декабря 2023 г.

Книга будет основываться на сценарии сериала, но при этом станет самостоятельным произведением, отмечает представитель «Букмейта»: «Например, у книги будет другой финал».

Крупные онлайн-площадки начали раскрывать свои рекомендательные алгоритмы

Иностранные ресурсы при отказе исполнять закон могут попасть под блокировки

Автор книги Ася Володина дебютировала в 2022 г. Ее первый роман – «университетский» триллер «Протагонист» был издан импринтом издательства АСТ «Редакция Елены Шубиной» (в электронном и аудиоформате доступен в сервисах «Литрес», «Букмейте» и «Строках»). Книга рассказывает о самоубийстве студента и строится на внутренних монологах людей из его окружения, в которых они пытаются найти ответ на вопрос, кто виноват в этой трагедии. Второй роман Володиной – «Часть картины» о конфликте в школе – в 2022 г. опубликовало собственное издательство сервиса цифровых книг «Строки» (принадлежит телеком-оператору МТС).

В конце июня 2022 г. «Яндекс» приобрел права на использование технологической платформы и бренда сервиса цифровых книг Bookmate на территории стран СНГ у ирландской компании Bookmate Limited (признана Минюстом СМИ-иноагентом на территории России). В декабре 2022 г. «Яндекс» включил книжный сервис в подписку «Яндекс.Плюс» (299 руб. в месяц, с доступом к «Букмейту» – 399 руб. в месяц). В сентябре 2023 г. число подписчиков «Яндекс.Плюса» достигло 25 млн человек, сообщили в пресс-службе компании.

Рынок цифровых книг в России в 2022 г. впервые показал нулевую динамику год к году, объем продаж сохранился на уровне 11 млрд руб., следует из данных крупнейшей в России издательской группы «Эксмо-АСТ». Среди ключевых причин, которые привели к нулевому росту рынка по итогам 2022 г., – прекращение работы в России ряда платежных систем и сервисов, уход с рынка шведского сервиса Storytel, а также рост пиратства, пояснял ранее «Ведомостям» совладелец «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.

VK планирует выйти на рынок аудиокниг

В 2024 году компания может занять на нем долю в 5–10%

Книжные сервисы в рамках крупных экосистем уже выпускали книги по мотивам оригинальных сериалов своих онлайн-кинотеатров. Так, «Букмейт» в августе 2023 г. презентовал роман «Пищеблок 2» Анны Прониной. Аналогичный опыт имеет и книжный сервис «Строки»: на нем представлена линейка книг-новеллизаций оригинальных сериалов онлайн-кинотеатра Kion (принадлежит МТС). Среди них – романы «Хрустальный» Олега Зинцова и Ольги Маловичко, «Почка» Анны Леонидовой и Елизаветы Тихоновой, «Коса» Олега Вахрамцева и Татьяны Арцеуловой и «Переговорщик» Олега Зинцова, Олега Маловичко и Сергея Калужанова.

В «Эксмо–АСТ» фиксируют интерес к книгам по мотивам фильмов и сериалов, говорит представитель издательской группы. Так, совокупный тираж новеллизации фильма «Чебурашка» составил 146 000 экземпляров, а у книги по сюжету мультфильма «Коты Эрмитажа» – 86 000 экземпляров. Средний тираж выпущенных книг и брошюр в первом полугодии 2023 г. составил 3551 экземпляр, следует из данных «Российской книжной палаты».

Но успех книги будет зависеть от «громкости самого кино- или сериального проекта», уверен представитель «Эксмо–АСТ».

Выпуск книг по сериалам собственных онлайн-кинотеатров «Яндекса» и МТС – логичный ход для  привлечения аудитории в книжные сервисы, которые только с конца 2022 г. вошли в состав этих экосистем, считает директор департамента новых технологий J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных