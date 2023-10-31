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«Литрес» продала за «символическую» цену активы в Прибалтике

Сейчас издательская группа планирует экспансию на дружественные территории
Дмитрий Игнатьев
Ведомости

ГК «Литрес» (объединяет одноименный сервис, MyBook, LiveLib, «Литрес: Самиздат», «Литрес: Библиотека» и др.) продала контрольную долю (51%) в платформе Estonian Digital Book Centre (EDRK), которая специализируется на оптовой торговле электронными книгами в странах Балтии. Об этом «Ведомостям» сообщил совладелец «Литрес» и крупнейшей в России издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. В ГК «Литрес», в свою очередь, уточнили, что покупателями доли выступили локальные акционеры эстонской платформы.

Сумму сделки в «Литрес» не раскрыли. Аналогично поступил и Новиков, но отметил, что цена была «символической»: «Нас в этих странах [Балтии] никто видеть не хочет».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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