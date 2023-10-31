«Литрес» продала за «символическую» цену активы в Прибалтике

ГК «Литрес» (объединяет одноименный сервис, MyBook, LiveLib, «Литрес: Самиздат», «Литрес: Библиотека» и др.) продала контрольную долю (51%) в платформе Estonian Digital Book Centre (EDRK), которая специализируется на оптовой торговле электронными книгами в странах Балтии. Об этом «Ведомостям» сообщил совладелец «Литрес» и крупнейшей в России издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. В ГК «Литрес», в свою очередь, уточнили, что покупателями доли выступили локальные акционеры эстонской платформы.