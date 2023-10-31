«Литрес» продала за «символическую» цену активы в Прибалтике

«Литрес» продала за «символическую» цену активы в ПрибалтикеСейчас издательская группа планирует экспансию на дружественные территории
ГК «Литрес» (объединяет одноименный сервис, MyBook, LiveLib, «Литрес: Самиздат», «Литрес: Библиотека» и др.) продала контрольную долю (51%) в платформе Estonian Digital Book Centre (EDRK), которая специализируется на оптовой торговле электронными книгами в странах Балтии. Об этом «Ведомостям» сообщил совладелец «Литрес» и крупнейшей в России издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. В ГК «Литрес», в свою очередь, уточнили, что покупателями доли выступили локальные акционеры эстонской платформы.
Сумму сделки в «Литрес» не раскрыли. Аналогично поступил и Новиков, но отметил, что цена была «символической»: «Нас в этих странах [Балтии] никто видеть не хочет».
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