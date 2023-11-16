Российские рекламные группы ведут экспансию в ОАЭ

«Игроник» получил лицензию на коммерческую деятельность в ОАЭ (лицензия позволяет размещать рекламу во всех медиа – телевидении, наружной рекламе, радио, печатных СМИ, интернете), зарегистрировал в стране юрлицо GKI Advertising LLC и нанял основную часть команды в сентябре – октябре 2023 г., говорит Куликов. Сейчас, по его словам, на финальной стадии переговоры с клиентами. Группа будет сотрудничать как с рекламодателями из ОАЭ, которые планируют выйти на российский рынок (приоритетные категории – девелопмент, финансовые организации и консалтинговые компании по релокации), так и с российскими компаниями, которые смотрят на рынок ОАЭ (девелопмент, медицина, банки, e-commerce, отели, рестораны).