Российские рекламные группы ведут экспансию в ОАЭ

Российские рекламные группы ведут экспансию в ОАЭРынок продвижения товаров и услуг в этой стране составляет $1,5–2 млрд, по оценке экспертов
Рекламные компании из России начинают работу в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Сразу две группы – «Игроник» (в альянсе с АДВ занимает 3-е место в рейтинге рекламных групп по объему медиазакупок в 2022 г. от отраслевого издания Sostav.ru; 43,3 млрд руб.) и SA Media (8-е место; 9,25 млрд руб.) уже запустили представительства в ОАЭ. Об этом «Ведомостям» рассказали главный операционный директор «Игроника» Александр Куликов и представитель SA Media.
«Игроник» получил лицензию на коммерческую деятельность в ОАЭ (лицензия позволяет размещать рекламу во всех медиа – телевидении, наружной рекламе, радио, печатных СМИ, интернете), зарегистрировал в стране юрлицо GKI Advertising LLC и нанял основную часть команды в сентябре – октябре 2023 г., говорит Куликов. Сейчас, по его словам, на финальной стадии переговоры с клиентами. Группа будет сотрудничать как с рекламодателями из ОАЭ, которые планируют выйти на российский рынок (приоритетные категории – девелопмент, финансовые организации и консалтинговые компании по релокации), так и с российскими компаниями, которые смотрят на рынок ОАЭ (девелопмент, медицина, банки, e-commerce, отели, рестораны).