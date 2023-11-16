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Российские рекламные группы ведут экспансию в ОАЭ

Рынок продвижения товаров и услуг в этой стране составляет $1,5–2 млрд, по оценке экспертов
Дмитрий Игнатьев Дарья Молоткова
KARIM SAHIB / AFP

Рекламные компании из России начинают работу в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Сразу две группы – «Игроник» (в альянсе с АДВ занимает 3-е место в рейтинге рекламных групп по объему медиазакупок в 2022 г. от отраслевого издания Sostav.ru; 43,3 млрд руб.) и SA Media (8-е место; 9,25 млрд руб.) уже запустили представительства в ОАЭ. Об этом «Ведомостям» рассказали главный операционный директор «Игроника» Александр Куликов и представитель SA Media.

«Игроник» получил лицензию на коммерческую деятельность в ОАЭ (лицензия позволяет размещать рекламу во всех медиа – телевидении, наружной рекламе, радио, печатных СМИ, интернете), зарегистрировал в стране юрлицо GKI Advertising LLC и нанял основную часть команды в сентябре – октябре 2023 г., говорит Куликов. Сейчас, по его словам, на финальной стадии переговоры с клиентами. Группа будет сотрудничать как с рекламодателями из ОАЭ, которые планируют выйти на российский рынок (приоритетные категории – девелопмент, финансовые организации и консалтинговые компании по релокации), так и с российскими компаниями, которые смотрят на рынок ОАЭ (девелопмент, медицина, банки, e-commerce, отели, рестораны).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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