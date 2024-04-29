Киносказка «Летучий корабль» собрала больше 1 млрд рублей

Киносказка «Летучий корабль» собрала больше 1 млрд рублейЭто первый фильм продюсера Алексея Учителя, которому покорился миллиардный порог
Сборы киносказки «Летучий корабль», вышедшей в российский прокат 21 марта, превысили 1 млрд руб., следует из данных ЕАИС государственного Фонда кино на 9:00 мск 29 апреля. Фильм Ильи Учителя стал 27-м российским релизом, которому удалось преодолеть миллиардный рубеж – и первым для продюсера Алексея Учителя («Матильда», «Стрельцов»).
«Летучий корабль» – приключенческая сказка-мюзикл по мотивам одноименного советского мультфильма Гарри Бардина. По сюжету, матрос Иван (Александр Метелкин) влюбляется в царскую дочь Забаву (Ксения Трейстер), которую отец хочет выдать за богача Полкана (Андрей Бурковский). Чтобы сбежать с невестой, Иван решает построить летучий корабль. По данным ЕАИС, бюджет фильма составил 750 млн руб., из них 425 млн выделены Фондом кино на безвозвратных условиях.
В 2024 г. «миллиардерами» стали еще четыре кинокартины – «Холоп 2» (итоговые сборы – 3,8 млрд руб.), «Бременские музыканты» (3 млрд руб.), «Мастер и Маргарита» (2,3 млрд руб.) и «Лед 3» (1,8 млрд руб.). Кроме того, более 1,1 млрд руб. принес создателям мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли», стартовавший 28 декабря 2023 г.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечают, что динамика сборов фильма оказалась сильно ниже ожиданий. Главная причина недобора – трагедия в «Крокус сити холле», уверен аналитик индустриального издания «Кинобизнес сегодня» Станислав Демиденко. Теракт произошел в пятницу вечером 22 марта, и уже на следующий день сборы «Летучего корабля» резко просели. Многие кинотеатры из-за траура были закрыты, кроме того, значительная часть потенциальной семейной аудитории, по словам эксперта, предпочла на некоторое время воздержаться от походов в кино: «В итоге наверстать упущенное фильму не удалось – только кое-как стабилизировать ситуацию».
В свою очередь гендиректор исследовательской компании Wanta Group Мария Щербаль полагает, что трагедия в «Крокусе» не сыграла определяющей роли в сборах фильма, ключевая причина – фильм не оправдал ожиданий значительной части аудитории. Так, соцопрос, проведенный Wanta Group в первый уик-енд проката «Летучего корабля», показал, что 21% опрошенных остались разочарованы увиденным, отмечает Щербаль. Для сравнения недавний релиз – фильм «Мастер и Маргарита» не оправдал ожидания только у 8% зрителей.
Главное – «Летучий корабль» не смог заинтересовать молодежь, которая составляет основную аудиторию кинотеатров в непраздничные дни, уточняет Щербаль. По ее словам, в первый уикенд средний индекс NPS (индекс «сарафанного радио») у фильма по всем возрастным группам составил 22 пункта, однако в сегменте от 18 до 24 лет – всего 10 пунктов, а к четвертой неделе упал до минус 22 пунктов. Это значит, что зрителей, готовых рекомендовать фильм, стало сильно меньше, чем тех, кто категорически не советует просмотр, пояснила эксперт.