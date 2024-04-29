Киносказка «Летучий корабль» собрала больше 1 млрд рублей

Главное – «Летучий корабль» не смог заинтересовать молодежь, которая составляет основную аудиторию кинотеатров в непраздничные дни, уточняет Щербаль. По ее словам, в первый уикенд средний индекс NPS (индекс «сарафанного радио») у фильма по всем возрастным группам составил 22 пункта, однако в сегменте от 18 до 24 лет – всего 10 пунктов, а к четвертой неделе упал до минус 22 пунктов. Это значит, что зрителей, готовых рекомендовать фильм, стало сильно меньше, чем тех, кто категорически не советует просмотр, пояснила эксперт.