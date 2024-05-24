Директор Пушкинского музея предупредила о повышении цены билетов

Ранее, в декабре 2023 г., о грядущем повышении цен предупредил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, полный билет там стоит те же 500 руб. В апреле 2024 г. в интервью «Ведомостям» Пиотровский также говорил о том, что Эрмитаж по итогам 2023 г. не вернулся к допандемийным показателям, но добавил, что не видит в этом проблемы. «Пандемия создала хорошую возможность как-то начинать распределять туристов, создавать сеансы <...> Мы сейчас регулируем этот поток по тому, сколько мы можем принять, а не сколько пришло», – пояснил директор Эрмитажа.