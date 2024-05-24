Директор Пушкинского музея предупредила о повышении цены билетов

Директор Пушкинского музея предупредила о повышении цены билетовПодорожание неизбежно из-за роста тарифов на коммунальные услуги, пояснила Елизавета Лихачева
Стоимость посещения Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (ГМИИ) может вырасти уже до конца 2024 г., рассказала в интервью «Ведомостям» его директор Елизавета Лихачева. Повышение неизбежно, добавила Лихачева, но насколько именно вырастет цена билетов, она не уточнила. «Музеи существуют в рыночных условиях, мы тоже платим за газ, воду, электричество, а тарифы на них растут. Нам придется увеличивать цены, но, скорее всего, ближе к осени», – пояснила Лихачева.
Сейчас билет в Пушкинский музей без льгот стоит 500 руб. (в выходные и праздничные дни – 650 руб.), а на временную выставку «Цветы, плоды, музыкальные инструменты в итальянской живописи эпохи барокко» – 650 руб. (в выходные и праздничные дни – 800 руб.). Кроме того, все выставки и постоянную экспозицию главного здания и галереи можно посмотреть по комплексному билету за 950 руб.
Продажа билетов составляет примерно треть доходов ГМИИ, из них примерно поровну приносят постоянная экспозиция и временные выставки, рассказала Лихачева. Посещаемость в 2022–2023 гг. держится на уровне 1,2 млн проданных билетов, что меньше показателя 2019 г. (1,5 млн человек), однако музей не стремится к возвращению на допандемийный уровень, подчеркнула она.
«1,5 млн человек для ГМИИ – это перегруз, это на 300 000 посетителей больше, чем музей может комфортно переварить, чтобы не возникало проблем с гардеробом, с туалетами. Одновременно в музее может находиться 1500 человек, а дальше арифметика: 10 000 в день, 300 000 в месяц и 1,2 млн в год», – пояснила Лихачева.
Ранее, в декабре 2023 г., о грядущем повышении цен предупредил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, полный билет там стоит те же 500 руб. В апреле 2024 г. в интервью «Ведомостям» Пиотровский также говорил о том, что Эрмитаж по итогам 2023 г. не вернулся к допандемийным показателям, но добавил, что не видит в этом проблемы. «Пандемия создала хорошую возможность как-то начинать распределять туристов, создавать сеансы <...> Мы сейчас регулируем этот поток по тому, сколько мы можем принять, а не сколько пришло», – пояснил директор Эрмитажа.
Лихачева возглавила ГМИИ в марте 2023 г., сменив на этом посту Марину Лошак, которая была директором ГМИИ с 2013 г. До назначения Лихачева на протяжении шести лет руководила Музеем архитектуры. Весной 2024 г. в главном здании ГМИИ открылись обновленные залы французского искусства, а в ближайшее время планируется реэкспозиция залов с работами голландских, фламандских и немецких живописцев.