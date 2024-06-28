Рекламная группа NMi запускает СП с креативным агентством

Рекламная группа NMi запускает СП с креативным агентствомКомпания будет специализироваться на креативе и продакшне рекламных материалов
Рекламный холдинг NMi Group и креативное агентство А2 создали совместное предприятие – ООО «А2 Групп», следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». ООО «А2» (юрлицо А2) получило 60% в СП, а «Эн эм ай групп» (юрлицо NMi Group) – 40%, указано там же.
Совместное предприятие «А2 Групп» будет специализироваться на создании и продакшене рекламных материалов, а также их размещении на «нестандартных медиаканалах», рассказал «Ведомостям» представитель NMi Group. Но о каких именно медиаканалах идет речь, он не уточнил. Создание СП, как отметили в NMi Group, обусловлено «растущим спросом на уникальные творческие решения» на рекламном рынке. С агентством А2 «Ведомостям» на момент публикации связаться не удалось.
Холдинг NMi Group (включает в себя агентства Multitec, PPA и др.) был основан в 2018 г. В 2024 г. он занял восьмое место среди рекламных групп России по объему медиазакупок: за указанный период совокупный биллинг холдинга составил 17,1 млрд руб., следует из данных отраслевого издания Sostav.ru. В числе клиентов группы – VK, «Ростелеком», Tele2, Газпромбанк и др. Совладельцами ООО «Эн эм ай групп» являются ООО «Медиа инвест» (51%) и с октября 2022 г. – АО «Кубера» (49%). В ООО «Медиа инвест» 90% принадлежит ООО «Группа Новаком» (совладельцы: бывший гендиректор PR-агентства «Михайлов и партнеры» Мария Ванина – 52,74%, Алексей Ионов – 45,26%, Иван Никитин – 2%), а еще 10% владеет гендиректор NMi Group Вероника Северная. АО «Кубера» полностью владеет Андрей Королев, которого отраслевое издание Adpass ранее связывало с бизнесменом и инвестором Александром Удодовым.
Креативное агентство А2 (ООО «А2») было запущено в феврале 2024 г., следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Основные клиенты агентства на текущий момент – представители среднего бизнеса, преимущественно оно занимается созданием лендингов (рекламная страница в интернете) и приложений, знает собеседник «Ведомостей» на рекламном рынке. На паритетной основе агентством А2 владеют Марина Артемьева и Марианна Сергеева. Марина Артемьева – бывший совладелец и гендиректор телеканала о моде World Fashion и бывший совладелец НИИ «Сибнефтегазпроект», указано в «СПАРК-Интерфаксе».
СП, вероятно, позволит NMi Group развить креативное направление внутри рекламного холдинга, поскольку ранее у группы его фактически не было, считает гендиректор PR-агентства Lavry (входит в рекламную группу MG Group) Андрей Червонский: «А А2 получит возможность выстроить сотрудничество с крупными брендами».
У «новичков» в креативном сегменте есть потенциал, поскольку спрос на создание качественных рекламных материалов со стороны отечественных рекламодателей растет, отмечает управляющий директор креативного подразделения «Сбермаркетинг» (принадлежит «Сберу») Елизавета Тринич-Афанасьева. Если в 2022 г. большинство брендов были нацелены на сиюминутную выгоду и вели продуктовую коммуникацию или поддерживали в рекламных кампаниях свои промопредложения (акции, скидки, распродажи и т. д.), то сейчас при рекламном продвижении они все больше задумываются о позиционировании и долгосрочной стратегии, поясняет она.
«Но в то же время после ухода из России крупных западных компаний конкуренция за клиентов среди креативных агентств становится только выше», – добавляет Тринич-Афанасьева.