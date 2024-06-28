Рекламная группа NMi запускает СП с креативным агентством

У «новичков» в креативном сегменте есть потенциал, поскольку спрос на создание качественных рекламных материалов со стороны отечественных рекламодателей растет, отмечает управляющий директор креативного подразделения «Сбермаркетинг» (принадлежит «Сберу») Елизавета Тринич-Афанасьева. Если в 2022 г. большинство брендов были нацелены на сиюминутную выгоду и вели продуктовую коммуникацию или поддерживали в рекламных кампаниях свои промопредложения (акции, скидки, распродажи и т. д.), то сейчас при рекламном продвижении они все больше задумываются о позиционировании и долгосрочной стратегии, поясняет она.