Рекламный рынок в России в январе – июне 2024 года вырос почти на треть

При этом объемы сегментов рынка и их динамику в NMi Group и Okkam оценили в соответствии со «старой методологией» – по каналам распространения. Cегмент ООН в январе – июне 2024 г., по оценке NMi Group, вырос к январю – июню 2033 г. на 34% до 38,6 млрд руб., сегмент ТВ – на 22% до 106,8 млрд руб., радиосегмент – на 19% до 9,1 млрд руб., а сегмент прессы – на 3% до 1,7 млрд руб. Сегмент интернет-рекламы, по оценке NMi Group, в январе – июне увеличился на 35% до 431 млрд руб. В его оценке NMi Group учитывает рекламу в ритейл-медиа, рекламу у блогеров, в классифайдах, рекламу в мессенджерах и т. д. Согласно данным Okkam, объем рекламы в ООН увеличился на 43%, на радио – на 34%, на ТВ – на 32%, в интернете (с учетом ритейл-медиа) – на 32%, а в прессе – на 4%. Абсолютные показатели по сегментам в Okkam также не раскрыли.