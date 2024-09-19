В «Газпром-медиа» сообщили о закрытии Comedy Club

В «Газпром-медиа» сообщили о закрытии Comedy ClubПоследний выпуск юмористического шоу выйдет на ТНТ 20 сентября
Выпуск шоу Comedy Club, который выйдет в эфир ТНТ 20 сентября, станет последним, сообщили в пресс-службе «Газпром-медиа Развлекательное Телевидение» (субхолдинг «Газпром-медиа»). В частности, в релизе проведена цитата креативного продюсера программы Гарика Харламова из официального заявления, с которым он выступит перед началом программы: «Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается».
Ранее директор телеканала ТНТ (входит в холдинг «Газпром-медиа») Тина Канделаки намекала, что проект будет перезапущен. В видеосообщении, опубликованном 3 сентября в ее Telegram-канале, она сообщила, что Гарик Харламов, назначенный в конце июля креативным продюсером Comedy Club, «предложил огромное количество новых идей, это касается сцены, музыки, наполнения, старых, новых резидентов, самого юмора».
«Мы всем каналом, всей командой подумали, оценили ситуацию, и я могу сказать только одно: «Прощай, Comedy», – сказала Канделаки. Такой же фразой – «Прощай, Comedy» – сопровождаются билборды с анонсом выпуска 20 сентября.
Звездные камбэки
В 2023-2024 гг. звезды скетчкома «Наша Russia» (2006-2011 гг.) Михаил Галустян и Сергей Светлаков вернулись на ТНТ с «персональными» шоу «Галустян+» и «Светлаков+» соответственно, а в 2024 г. был анонсирован перезапуск «Нашей Russia». С 2023 г. экс-ведущий и бывший креативный продюсер Comedy Club Гарик Мартиросян стал вести на ТНТ музыкальные шоу «Конфетка» и «Ярче звезд». С 2023 г. резидент Comedy Club Павел Воли ведет вечернее шоу «Шоу Воли», а также реалити-шоу «Выжить в Дубае» (вместе с супругой Ляйсан Утяшевой).
Comedy Club основали участники команды КВН «Новые армяне» в 2003 г. как клубное шоу – это была адаптация западного формата stand-up клубов. С 23 апреля 2005 г. программа выходит в эфире ТНТ. В 2007 г. создатели шоу основали компанию Comedy Club Production, которая стала одним из главных поставщиком контента для ТНТ. На ее счету, помимо Comedy Club, такие проекты, как скетчком «Наша Russia», сериалы «Универ», «Интерны», «Домашний арест», «Жуки», шоу «Танцы» и др. В январе-июне 2024 г. доля аудитории (количество посмотревших, выраженное в процентах от всей телеаудитории) премьерных показов выпусков Comedy Club составил 9,6%, что выше средней доли ТНТ (7,6%), следует из данных «Медиаскоп». Данные приводятся по зрителям от 14 до 44 лет (ЦА канала ТНТ), проживающих в городах с населением свыше 100 000 жителей.
В 2017 г. «Газпром-медиа» консолидировал 100% акций Comedy Club Production. Один из основателей шоу Артур Джанибекян с 2015 по 2018 гг. возглавлял субхолдинг ГПМ РТВ – и одновременно в 2016-2018 гг. был директором ТНТ. Гарик Харламов, до того как стать креативным продюсером программы, был постоянным резидентом Comedy Club, начиная с первых выпусков.
Маловероятно, что Comedy Club – один из самых сильных брендов в сфере юмора – действительно будет закрыт, считает главный редактор интернет-портала «Кино-театр.Ру», продюсер Жан Просянов. Скорее это «красивый» pr-ход, чтобы привлечь внимание к перезагрузке, полагает он. «Юмор меняется, меняются темы для шуток, меняются условия, в которых шоу производиться. Соответственно, Comedy Club также должен идеологически обновиться», – резюмировал эксперт.
Перед руководством ТНТ сейчас стоит «непростая и нетривиальная» задача омолодить своего зрителя – молодежь шутки Comedy уже не воспринимает, рассуждает директор Института современных медиа Кирилл Танаев. «У молодых сейчас другой юмор, другая мода. И другие лица, которые она была бы готова видеть в комедийном телешоу», – полагает он.