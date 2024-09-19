Создатели трилогии «Лед» снимут фильмы и сериалы про Алису Селезневу

«Сто лет тому вперед» – фантастический экшн (производства «Водорода», Art Pictures) по мотивам одноименной книги Булычева, ранее уже экранизированной в виде сериала под названием «Гостья из будущего» (1984 г.). По сюжету, обычный московский школьник Коля Герасимов (Марк Эйдельштейн) случайно находит инопланетный гаджет «космион» и с его помощью перемещается на век вперед. В будущем он знакомится со своей ровесницей Алисой Селезневой (Дарья Верещагина) и вместе с ней вынужден спасаться от космических пиратов, которые хотят завладеть артефактом. В фильме снялись Виктория Исакова, Константин Хабенский, Александр Петров, Юра Борисов и др. Фильм вышел в прокат 18 апреля 2024 г. и, по данным ЕАИС государственного Фонда кино, заработал 1,5 млрд руб. Бюджет проекта составил 900 млн руб., из них 565 млн руб. были предоставлены Фондом на безвозвратных условиях, а еще 50 млн руб. в качестве беспроцентного кредита, следует из данных ЕАИС.