Создатели трилогии «Лед» снимут фильмы и сериалы про Алису Селезневу

Создатели трилогии «Лед» снимут фильмы и сериалы про Алису СелезневуКиноадаптация произведений Кира Булычева – совместный проект «Водорода» и «Плюс Студии»
Кинокомпания «Плюс Студия» (принадлежит «Яндексу») и студия «Водород» совместно снимут фильмы и сериалы про Алису Селезневу, героиню книг писателя Кира Булычева. Об этом сообщил на презентации нового сезона видеосервиса «Кинопоиск» 19 сентября руководитель «Плюс студии» Михаил Китаев. Франшиза станет продолжением киноленты «Сто лет тому вперед», а режиссер этой картины Александр Андрющенко станет шоураннером новых проектов.
«Сто лет тому вперед» – фантастический экшн (производства «Водорода», Art Pictures) по мотивам одноименной книги Булычева, ранее уже экранизированной в виде сериала под названием «Гостья из будущего» (1984 г.). По сюжету, обычный московский школьник Коля Герасимов (Марк Эйдельштейн) случайно находит инопланетный гаджет «космион» и с его помощью перемещается на век вперед. В будущем он знакомится со своей ровесницей Алисой Селезневой (Дарья Верещагина) и вместе с ней вынужден спасаться от космических пиратов, которые хотят завладеть артефактом. В фильме снялись Виктория Исакова, Константин Хабенский, Александр Петров, Юра Борисов и др. Фильм вышел в прокат 18 апреля 2024 г. и, по данным ЕАИС государственного Фонда кино, заработал 1,5 млрд руб. Бюджет проекта составил 900 млн руб., из них 565 млн руб. были предоставлены Фондом на безвозвратных условиях, а еще 50 млн руб. в качестве беспроцентного кредита, следует из данных ЕАИС.
Возможно, полный метр не до конца оправдал ожидания индустрии, но сам по себе этот материал так и просит, чтобы его превратили во франшизу, полагает главный редактор индустриального издания «Бюллетень кинопрокатчика» Максим Острый. «Ниша подросткового контента выглядит достаточно свободной, а фильм «Сто лет тому вперед» очевидно увеличил узнаваемость бренда, и грех этим не воспользоваться», – полагает эксперт.
Развитие франшизы в сериальном формате может быть более перспективным, чем в полнометражном, считает Острый. Так, по его мнению, у авторов будет больше возможностей в полной мере реализовать потенциал историй из цикла Булычева.
С 2020 г. «Водород» входит в список лидеров государственного Фонда кино, которые приоритетно получают госфинансирование. В числе наиболее известных проектов компании – трилогия «Лед», дилогия «Притяжение»/«Вторжение» и др. На фестивале «Новый сезон» в сентябре 2024 г. был представлен первый сериал в истории «Водорода» – драмеди «Между нами химия» (Александра Бортич получил приз за лучшую женскую роль).
Среди проектов «Плюс студии» – такие известные франшизы, как «Майор Гром» (три фильма по мотивам одноименного цикла комиксов), сериалы «Пищеблок» (два сезона, и первый основан на бестселлере Алексея Иванова), «Беспринципные» (четыре сезона) и т. д.