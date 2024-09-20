Режиссер сериала «Последний богатырь. Наследие» написал книгу о съемках проекта

«У нас в стране снимают блокбастеры с 2004 г. (когда вышел «Ночной дозор»), но каждый большой фильм приходится начинать почти с нуля, потому что никто не делится опытом. Мы все ограничены контрактами, ничего не можем рассказывать. И в итоге режиссерам негде учиться. Поэтому и индустрии тяжело развиваться, двигаться вперед», – так объясняет свою мотивацию написать книгу режиссер.