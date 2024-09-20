Режиссер сериала «Последний богатырь. Наследие» написал книгу о съемках проекта

Режиссер сериала «Последний богатырь. Наследие» написал книгу о съемках проектаВ артбук войдут не только тексты самого Антона Маслова, но и интервью с продюсерами и актерами
Режиссер сериала «Последний богатырь. Наследие» Антон Маслов написал книгу о съемках проекта, рассказал он сам в интервью «Ведомостям». Это будет артбук, в который, помимо рассказов постановщика, войдут также интервью «всех продюсеров, артистов, цехов», уточнил Маслов. Показ сериала «Последний богатырь. Наследие» начнется на платформе Start с 27 сентября, а книга должна выйти в декабре 2024 г.
«У нас в стране снимают блокбастеры с 2004 г. (когда вышел «Ночной дозор»), но каждый большой фильм приходится начинать почти с нуля, потому что никто не делится опытом. Мы все ограничены контрактами, ничего не можем рассказывать. И в итоге режиссерам негде учиться. Поэтому и индустрии тяжело развиваться, двигаться вперед», – так объясняет свою мотивацию написать книгу режиссер.
Постановщик признался, что сам узнал много нового во время подготовки издания. Например, в сериале у многих героев длинные бороды и волосы – и чтобы упростить актерам жизнь, накладную растительность делали из шерсти монгольского яка, которая легче человеческого волоса.
«В книге будет и описание, как замыслы меняются в процессе производства. Например, как изначально мы задумывали племя чуди, какая была раскадровка, какие технологии планировались и как в итоге все было преобразовано в лучшую сторону», – рассказал Маслов.
По замыслу режиссера, книга должна быть полезной для «профессионала или будущего профессионала», а также интересной широкому читателю: «Чтобы и моя четырехлетняя дочь могла бы с удовольствием полистать».
Сериал «Последний богатырь. Наследие» продолжает приключения героев трилогии «Последний богатырь» (2017 – 2021 гг.) – одной из наиболее успешных франшиз в отечественном кино. Совокупный бокс-офис всех частей достиг 5,9 млрд руб. (данные ЕАИС государственного Фонда кино), а первый фильм три месяца после релиза удерживал титул самого кассового российского фильма, пока не уступил его спортивной драме «Движение вверх».
События сериала начинаются спустя 20 лет после развязки третьего фильма. Виктор Хориняк вернулся к роли Ивана, сына Ильи Муромца, однако главными героями стали новые персонажи – его дочери, богатырши Софья (Эвелина Мазурина) и Марья (Арина Рожкова). Сменился и постановщик. Если первые три фильма снял Дмитрий Дьяченко («Чебурашка»), то режиссером сериала стал Антон Маслов, известный по таким проектам, как «Вампиры средней полосы», «Отель «Элеон», «Поехавшая» и др.
Создателем франшизы «Последний богатырь» является компания Yellow, Black and White. Основатели YBW – Эдуард Илоян, Алексей Троцюк, Денис Жалинский и Виталий Шляппо – в 2017 г. запустили видеосервис Start.