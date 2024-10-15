ВТБ снял залог с долей владельцев ГК Russ

С долей владельцев ООО «Стинн» (одно из основных юрлиц ГК Russ) было снято обременение, сказал «Ведомостям» учредитель «ВБ девелопмента» (100%) и совладелец Wildberries (1%) Владислав Бакальчук. Ранее доли учредителей этого юрлица – Григория Садояна (ему принадлежит 50% в ООО «Стинн»), ООО «Резерв-А» (30%) и АО «Олимпия» (20%) – находились в залоге у банка ВТБ, следует из данных ЕГРЮЛ. Но с 1 октября, как указано там же, залог с долей был снят, убедился корреспондент «Ведомостей».