МТС будет использовать «Фиксиков» для продвижения детских цифровых сервисов

МТС будет использовать «Фиксиков» для продвижения детских цифровых сервисовГруппа приобрела права на диджитал-маскотов у создателя популярной франшизы – ГК «Рики»
Группа МТС приобрела эксклюзивные права на использование образов всех основных персонажей анимационной франшизы «Фиксики» в качестве маскотов детских цифровых сервисов, рассказала на конференции «Медиабизнес» газеты «Ведомости» в среду, 30 октября, гендиректор «МТС Медиа» Софья Митрофанова. Сделка заключена на три года и начнет действовать в 2025 г., уточнила она. Согласно условиям контракта, мультперсонажи могут появиться в виде аватаров, цифровых помощников и других элементов, интегрированных в цифровые сервисы и продукты экосистемы МТС, рассказала Митрофанова.
«Развитие детского направления стратегически важно для нас, и появление этих персонажей в сервисах МТС для детей поможет говорить с аудиторией на ее языке», – отмечает гендиректор «МТС Медиа».
Фиксики – крошечные трудолюбивые существа, которые живут внутри техники и тайно устраняют все поломки. Мультфраншиза в жанре edutainment (обучение через развлечение) включает пять сезонов сериала и два полнометражных фильма, а в 2025 г. отметит свое 15-летие. С 2020 г. проект принадлежит группе компаний «Рики» и производится анимационной студией «Аэроплан». Ранее ГК «Рики» сотрудничала с МТС в экологических и образовательных проектах – творческом конкурсе «Познаем мир с Фиксиками», обучающем курсе про умные технологии для детей от 4 до 8 лет и др.
Получение прав на маскотов «Фиксиков» отвечает стратегии «МТС Медиа» «360», которая предполагает, что контент используется на разных площадках и сервисах, пояснила Митрофанова. МТС принадлежит видеосервис Kion, книжный сервис «Строки», стриминговый сервис «МТС Музыка» и др. Согласно исследованию «МТС Медиа», в 2024 г. потребление детского контента на контентных сервисах медиахолдинга выросло на 10–50% – цифры варьируются в зависимости от типа платформы.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты назвали «Фиксиков» логичным выбором для продвижения детских цифровых сервисов МТС. Эти герои попадают в детскую аудиторию от 5 до 12 лет, а также в их родителей, уверен CEO Lavry Андрей Червонский. Вероятно, в выборе персонажей сыграло свою роль и то, что «Фиксики» показали хорошие результаты в рамках предыдущих коллабораций с МТС, полагает директор стратегического развития брендингового агентства Depot Вячеслав Харламов.
По мнению Червонского, сумма сделки с учетом ее эксклюзивности и продолжительности может превышать 100 млн руб. «Проект амбициозный, и при участии очень сильных брендов, не удивлюсь, если сумма будет даже больше – от 200 млн руб.», – предполагает Харламов.