МТС будет использовать «Фиксиков» для продвижения детских цифровых сервисов

Фиксики – крошечные трудолюбивые существа, которые живут внутри техники и тайно устраняют все поломки. Мультфраншиза в жанре edutainment (обучение через развлечение) включает пять сезонов сериала и два полнометражных фильма, а в 2025 г. отметит свое 15-летие. С 2020 г. проект принадлежит группе компаний «Рики» и производится анимационной студией «Аэроплан». Ранее ГК «Рики» сотрудничала с МТС в экологических и образовательных проектах – творческом конкурсе «Познаем мир с Фиксиками», обучающем курсе про умные технологии для детей от 4 до 8 лет и др.