Бывший топ-менеджер офиса Sony Pictures в России возглавил кинофонд НМГ и РФПИ

Сиренко возглавил российский офис Sony Pictures в 2018 г. После начала СВО в 2022 г. голливудские мейджоры перестали выпускать свои киноновинки в нашей стране. Сиренко продолжил работу в России, участвовал как продюсер в создании фильмов «Повелитель ветра» (2023 г.) и «Летучий корабль» (2024 г.). В мае 2024 г. стало известно о том, что Сиренко и основатели кинокомпании «Водород» Александр Андрющенко и Михаил Врубель стали совладельцами ООО «Комитет». Эта компания, как рассказали тогда «Ведомостям» партнеры, планирует заниматься производством сериалов для видеосервисов. Всего в портфеле «Комитета», по словам Врубеля, 20 проектов, семь из них будут запущены в производство в 2024–2025 гг.