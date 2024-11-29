Бывший топ-менеджер офиса Sony Pictures в России возглавил кинофонд НМГ и РФПИ

Бывший топ-менеджер офиса Sony Pictures в России возглавил кинофонд НМГ и РФПИАнтон Сиренко будет совмещать руководство фондом и продюсирование собственных сериалов
Бывший гендиректор российского офиса Sony Pictures Антон Сиренко возглавил кинофонд, учрежденный медиахолдингом «Национальная медиа группа» (НМГ) и РФПИ, рассказал «Ведомостям» сам топ-менеджер. Юрлицом фонда стало ООО «КФРКА», уточнил он. О планах создания Коммерческого фонда развития кино и анимации, размер которого составит до 8 млрд руб., партнеры объявили в апреле 2024 г.
ООО «КФРКА» было зарегистрировано 27 ноября, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». 66,6% в данном юрлице у АО «Национальная медиа группа». Оставшаяся доля принадлежит ООО «ППИТ-13», информация о владельцах которого скрыта. По словам двум собеседников «Ведомостей», близких к партнерам фонда, ООО «ППИТ-13» – является одной из структур РФПИ. Уставный капитал «КФРКА», как указано в «СПАРК-Интерфакс», составил 3 млрд руб.
В пресс-службе РФПИ отказались от каких-либо комментариев. Представитель НМГ подтвердил «Ведомостям» назначение Сиренко на позицию генерального директора Коммерческого фонда развития кино и анимации, но от дальнейших комментариев также отказался.
Коммерческий фонд развития кино и анимации, как заявляли партнеры ранее, будет принимать участие в финансировании полнометражных кинофильмов и анимационных лент для кинопроката как в России, так и в дружественных странах Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Экспертизу проектов будет проводить контентный комитет фонда, который будет состоять из экспертов в области кинопроизводства и дистрибуции контента.
Сиренко возглавил российский офис Sony Pictures в 2018 г. После начала СВО в 2022 г. голливудские мейджоры перестали выпускать свои киноновинки в нашей стране. Сиренко продолжил работу в России, участвовал как продюсер в создании фильмов «Повелитель ветра» (2023 г.) и «Летучий корабль» (2024 г.). В мае 2024 г. стало известно о том, что Сиренко и основатели кинокомпании «Водород» Александр Андрющенко и Михаил Врубель стали совладельцами ООО «Комитет». Эта компания, как рассказали тогда «Ведомостям» партнеры, планирует заниматься производством сериалов для видеосервисов. Всего в портфеле «Комитета», по словам Врубеля, 20 проектов, семь из них будут запущены в производство в 2024–2025 гг.
Чтобы избежать конфликта интересов, как рассказал «Ведомостям» сам Сиренко, в продюсировании полнометражных фильмов он больше принимать участия не будет: «А вот работа над сериальными проектами в рамках нашей деятельности в «Комитете» будет продолжена».
Сиренко обладает колоссальным опытом в сегменте и коммерческого, и артмейнстримного кино, так что его назначение на пост гендиректора этого кинофонда выглядит крайне логичным шагом, считает главный редактор отраслевого издания «Бюллетень кинопрокатчика» Максим Острый: «Sony в России в свое время работала не только с крупными хитами «Лед 2» и «Конек-Горбунок», но и с такими артхаусными кинокартинами, как «Петровы в гриппе» и «Северный ветер»».
Выбор Сиренко в качестве руководителя кинофонда НМГ и РФПИ кажется очевидным, поскольку он очень активно участвовал как в производстве кино, так и в дистрибуции фильмов, прежде всего, в кинотеатральном прокате, добавляет главный редактор интернет-портала «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов.