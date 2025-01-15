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Владелец рекламного агентства Havas Media требует прекращения его деятельности

Данный конфликт может сказаться на деятельности компании, считают юристы
Дмитрий Игнатьев
Zuma / ТАСС
Zuma / ТАСС

Голландская компания Semaris Holding, которая является единственным владельцем рекламного агентства Havas Media (входит в группу АДВ), направила его юрлицу – ООО «Хавас медиа» – уведомление о прекращении деятельности агентства. Это следует из материалов дела по иску совладельца группы АДВ – Кирилла Коробейникова к Semaris Holding, а также к экс-совладельцу АДВ Дмитрию Коробкову. Коробейников просил Арбитражный суд Москвы в качестве обеспечительных мер по иску запретить Havas Media исполнение указанного решения, поскольку оно может причинить ему как истцу «значительный ущерб», также указано в материалах дела. Но суд отказал Коробейникову в наложении таких мер.

Суть судебного разбирательства и причины подачи Коробейниковым заявления о наложении обеспечительных мер на решение Semaris Holding в АДВ не прокомментировали. Представитель группы лишь отметил, что ООО «Хавас медиа» продолжает работать в обычном порядке, текущие судебные разбирательства никак не влияют на деятельность компании и обслуживание клиентов. Коробков тоже не пояснил суть иска, но отметил, что в данном случае он предъявлен к нему «не по адресу».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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