Владелец рекламного агентства Havas Media требует прекращения его деятельности

Суть судебного разбирательства и причины подачи Коробейниковым заявления о наложении обеспечительных мер на решение Semaris Holding в АДВ не прокомментировали. Представитель группы лишь отметил, что ООО «Хавас медиа» продолжает работать в обычном порядке, текущие судебные разбирательства никак не влияют на деятельность компании и обслуживание клиентов. Коробков тоже не пояснил суть иска, но отметил, что в данном случае он предъявлен к нему «не по адресу».