Владелец рекламного агентства Havas Media требует прекращения его деятельности

Владелец рекламного агентства Havas Media требует прекращения его деятельностиДанный конфликт может сказаться на деятельности компании, считают юристы
Голландская компания Semaris Holding, которая является единственным владельцем рекламного агентства Havas Media (входит в группу АДВ), направила его юрлицу – ООО «Хавас медиа» – уведомление о прекращении деятельности агентства. Это следует из материалов дела по иску совладельца группы АДВ – Кирилла Коробейникова к Semaris Holding, а также к экс-совладельцу АДВ Дмитрию Коробкову. Коробейников просил Арбитражный суд Москвы в качестве обеспечительных мер по иску запретить Havas Media исполнение указанного решения, поскольку оно может причинить ему как истцу «значительный ущерб», также указано в материалах дела. Но суд отказал Коробейникову в наложении таких мер.
Суть судебного разбирательства и причины подачи Коробейниковым заявления о наложении обеспечительных мер на решение Semaris Holding в АДВ не прокомментировали. Представитель группы лишь отметил, что ООО «Хавас медиа» продолжает работать в обычном порядке, текущие судебные разбирательства никак не влияют на деятельность компании и обслуживание клиентов. Коробков тоже не пояснил суть иска, но отметил, что в данном случае он предъявлен к нему «не по адресу».