В 2024 году россияне активно поддерживали настольные игры и проекты рок-групп

Вторую позицию заняла фэнтезийная настольная игра «Oathsworn: Верные клятве. Тайны Темнолесья» от зарубежной студии Shadowborne games (в России издает Hobby World), в которой игроки сражаются против чудовищ ради спасения человечества. Сборы этого проекта на платформе CrowdRepublic (входит в холдинг настолок Hobby World) составили 26,3 млн руб. На третьем месте – настольная игра «Войны Черной Розы: Возрождение» о магическом противостоянии в конце XVI в. от Ludus Magnus Studio и Hobby World (24,2 млн руб.; CrowdRepublic). Четвертую строчку в рейтинге снова заняла фэнтезийная настолка от издательств CMON, Guillotine Games и Hobby World – «Кромешная тьма: Преисподняя» (17,8 млн руб.; CrowdRepublic). А на пятом месте – подписная кампания журнала «Мир фантастики», который издает Hobby World (12,9 млн руб.; CrowdRepublic).