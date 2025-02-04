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В 2024 году россияне активно поддерживали настольные игры и проекты рок-групп

Краудфандинговая активность в этих сегментах связана с высокой лояльностью аудитории, говорят эксперты
Дмитрий Игнатьев
Freepik
Freepik

«Ведомости» составили список самых популярных культурных крауд-проектов 2024 г. по размерам сборов на крупнейших российских специализированных площадках – Planeta.ru, CrowdRepublic и Boomstarter. Лидером стал проект рок-группы ДДТ по выпуску виниловых пластинок с альбомами 1990-х гг. («Актриса Весна», «Черный пес Петербург», «Это все» и др.), который проводился на платформе Planeta.ru. Его сборы по итогам 2024 г. достигли 26,5 млн руб., сообщил представитель этой площадки.

Вторую позицию заняла фэнтезийная настольная игра «Oathsworn: Верные клятве. Тайны Темнолесья» от зарубежной студии Shadowborne games (в России издает Hobby World), в которой игроки сражаются против чудовищ ради спасения человечества. Сборы этого проекта на платформе CrowdRepublic (входит в холдинг настолок Hobby World) составили 26,3 млн руб. На третьем месте – настольная игра «Войны Черной Розы: Возрождение» о магическом противостоянии в конце XVI в. от Ludus Magnus Studio и Hobby World (24,2 млн руб.; CrowdRepublic). Четвертую строчку в рейтинге снова заняла фэнтезийная настолка от издательств CMON, Guillotine Games и Hobby World – «Кромешная тьма: Преисподняя» (17,8 млн руб.; CrowdRepublic). А на пятом месте – подписная кампания журнала «Мир фантастики», который издает Hobby World (12,9 млн руб.; CrowdRepublic).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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