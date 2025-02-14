В 2024 году мужчины стали покупать больше книг

Продажи бумажных книг в России в 2024 г. увеличились в деньгах на 7% к 2023 г. до 98 млрд руб., а в экземплярах – на 1% до 233 млн экземпляров, рассказал на презентации итогов года гендиректор издательства «Эксмо» (входит в «Эксмо-АСТ») Евгений Капьев. При этом продажи цифровых книг показали более высокий рост, чем продажи бумажных: в 2024 г. они увеличились на 30% к 2023 г. до 18,9 млрд руб., сообщил на том же мероприятии гендиректор группы компаний «Литрес» (лидер рынка цифровых книг; его доля на нем в 2024 г., согласно данным ГК, составила 50%) Сергей Анурьев.