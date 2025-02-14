В 2024 году мужчины стали покупать больше книг

В 2024 году мужчины стали покупать больше книгНо основными читателями остаются все-таки женщины
Покупателей книг среди мужчин в 2024 г. стало на 10% больше, чем в 2023 г., в то время как среди женщин – на 5%, рассказала 14 февраля на презентации итогов года книжного рынка гендиректор издательства «АСТ-Азбука» (входит в крупнейший в России издательский холдинг «Эксмо-АСТ») Татьяна Горская. Данные были получены в рамках исследования Российского индекса целевых групп от агентства Ipsos и учитывают россиян старше 16 лет, которые проживают в городах с населением свыше 100 000 человек.
В то же время именно женщины остаются лидерами по читательской активности (19,7 млн человек) и покупкам книг (10,8 млн), отметила Горская, сославшись на то же исследование. Среди мужчин книги читают 13,7 млн человек, а приобретают книги – 6,8 млн.
С точки зрения возрастной структуры населения больше всего в 2024 г. читали люди в возрасте 16-19 лет (62,6% человек), 20-24 лет (59,4%) и 55-64 лет (58,5%), добавила Горская. Покупали же книги наиболее активно люди в возрасте 16-19 лет (46,4%) и 20-24 лет (44%).
Как следствие, самый существенный прирост среди тематических ниш в 2024 г. показала молодежная проза: ее продажи увеличились на 19,8% к 2023 г. до 5,9 млрд руб., знает Горская. На второй позиции по темпу прироста – проза (18%; 11,6 млрд руб.), а на третьей – психология (10%; 8,6 млрд руб.). При этом упал спрос читателей на восточные комиксы (на 16,2% до 3,3 млрд руб.) и эзотерическую литературу (на 5,2% до 3 млрд руб.).
Продажи бумажных книг в России в 2024 г. увеличились в деньгах на 7% к 2023 г. до 98 млрд руб., а в экземплярах – на 1% до 233 млн экземпляров, рассказал на презентации итогов года гендиректор издательства «Эксмо» (входит в «Эксмо-АСТ») Евгений Капьев. При этом продажи цифровых книг показали более высокий рост, чем продажи бумажных: в 2024 г. они увеличились на 30% к 2023 г. до 18,9 млрд руб., сообщил на том же мероприятии гендиректор группы компаний «Литрес» (лидер рынка цифровых книг; его доля на нем в 2024 г., согласно данным ГК, составила 50%) Сергей Анурьев.