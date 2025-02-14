Газета
Телеграм
Подкаст
/ Медиа

В 2024 году мужчины стали покупать больше книг

Но основными читателями остаются все-таки женщины
Дмитрий Игнатьев
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Покупателей книг среди мужчин в 2024 г. стало на 10% больше, чем в 2023 г., в то время как среди женщин – на 5%, рассказала 14 февраля на презентации итогов года книжного рынка гендиректор издательства «АСТ-Азбука» (входит в крупнейший в России издательский холдинг «Эксмо-АСТ») Татьяна Горская. Данные были получены в рамках исследования Российского индекса целевых групп от агентства Ipsos и учитывают россиян старше 16 лет, которые проживают в городах с населением свыше 100 000 человек.

В то же время именно женщины остаются лидерами по читательской активности (19,7 млн человек) и покупкам книг (10,8 млн), отметила Горская, сославшись на то же исследование. Среди мужчин книги читают 13,7 млн человек, а приобретают книги – 6,8 млн.

С точки зрения возрастной структуры населения больше всего в 2024 г. читали люди в возрасте 16-19 лет (62,6% человек), 20-24 лет (59,4%) и 55-64 лет (58,5%), добавила Горская. Покупали же книги наиболее активно люди в возрасте 16-19 лет (46,4%) и 20-24 лет (44%).

Как следствие, самый существенный прирост среди тематических ниш в 2024 г. показала молодежная проза: ее продажи увеличились на 19,8% к 2023 г. до 5,9 млрд руб., знает Горская. На второй позиции по темпу прироста – проза (18%; 11,6 млрд руб.), а на третьей – психология (10%; 8,6 млрд руб.). При этом упал спрос читателей на восточные комиксы (на 16,2% до 3,3 млрд руб.) и эзотерическую литературу (на 5,2% до 3 млрд руб.).

Продажи бумажных книг в России в 2024 г. увеличились в деньгах на 7% к 2023 г. до 98 млрд руб., а в экземплярах – на 1% до 233 млн экземпляров, рассказал на презентации итогов года гендиректор издательства «Эксмо» (входит в «Эксмо-АСТ») Евгений Капьев. При этом продажи цифровых книг показали более высокий рост, чем продажи бумажных: в 2024 г. они увеличились на 30% к 2023 г. до 18,9 млрд руб., сообщил на том же мероприятии гендиректор группы компаний «Литрес» (лидер рынка цифровых книг; его доля на нем в 2024 г., согласно данным ГК, составила 50%) Сергей Анурьев.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных