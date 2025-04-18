ВГТРК судится с главредом журнала брачных объявлений за бренд «Синяя птица»

Ранее, в апреле 2024 г., Роспатент принял к рассмотрению заявку ВГТРК на регистрацию словесного ТЗ «Синяя птица» для развлекательных телевизионных передач (класс № 41), указано в соответствующем реестре этой службы. Решение по ней пока не принято: согласно данным реестра, заявка на данный момент продолжает находиться на экспертизе Роспатента. В сентябре 2024 г., как следует из материалов дела в СИПе, служба направила ВГТРК уведомление, что заявленный ТЗ схож с тем, правами на который в том числе по заявленному ВГТРК классу владеет Рыбников. В марте 2025 г. СИП запретил Роспатенту принимать решение о регистрации ТЗ «Синяя птица» до вступления в силу судебного решения о досрочном прекращении его правовой охраны. Потенциальным основанием для этого, согласно материалам дела, может стать то, что текущий правообладатель, согласно информации ВГТРК, не использует его для выпуска развлекательных телепередач.