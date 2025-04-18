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/ Медиа

ВГТРК судится с главредом журнала брачных объявлений за бренд «Синяя птица»

Одноименное детское талант-шоу выходит на телеканале «Россия 1» с 2015 года
Дмитрий Игнатьев
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) подала в Суд по интеллектуальным правам (СИП) иск к петербуржцу Максиму Рыбникову, который владеет правами на товарный знак «Синяя птица». Это следует из картотеки арбитражных дел.

Ранее, в апреле 2024 г., Роспатент принял к рассмотрению заявку ВГТРК на регистрацию словесного ТЗ «Синяя птица» для развлекательных телевизионных передач (класс № 41), указано в соответствующем реестре этой службы. Решение по ней пока не принято: согласно данным реестра, заявка на данный момент продолжает находиться на экспертизе Роспатента. В сентябре 2024 г., как следует из материалов дела в СИПе, служба направила ВГТРК уведомление, что заявленный ТЗ схож с тем, правами на который в том числе по заявленному ВГТРК классу владеет Рыбников. В марте 2025 г. СИП запретил Роспатенту принимать решение о регистрации ТЗ «Синяя птица» до вступления в силу судебного решения о досрочном прекращении его правовой охраны. Потенциальным основанием для этого, согласно материалам дела, может стать то, что текущий правообладатель, согласно информации ВГТРК, не использует его для выпуска развлекательных телепередач.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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