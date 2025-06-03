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Композитор Величковский просит признать музыкальный лейбл «Джем» банкротом

Долг, по его словам, появился из-за незаконного использования песен Лады Дэнс и группы «Стрелки»
Дмитрий Игнатьев
Анатолий Ломохов / PhotoXPress
Анатолий Ломохов / PhotoXPress

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению заявление композитора Леонида Величковского о признании юрлица музыкального издательства «Джем» – ООО «Издательство Джем» – банкротом, следует из картотеки арбитражных дел. Точная сумма подтвержденной судами задолженности «Джема» перед Величковским в картотеке не указана. Но, как сообщил в разговоре с «Ведомостями» сам композитор, она составляет 10 млн руб.

«Джем», как указано на сайте компании, в том числе занимается дистрибуцией песен Дмитрия Маликова, групп «Мираж», «Технология», «Стрелки», «Кар-мэн» и т. д. Выручка его юрлица в 2024 г. составила 38,7 млн руб., а чистый убыток достиг 6,5 млн руб., указано в базе данных «СПАРК-Интерфакса». Информация об имуществе компании там отсутствует. Основным владельцем лейбла является Андрей Черкасов, ему принадлежит 83,33% издательства. Еще 16,66% у самого ООО «Издательство Джем».

Величковский (бывший участник группы «Технология», экс-продюсер Лады Дэнс, группы «Стрелки» и т. д.) уточнил, что задолженность издательства сформировалась из-за «бездоговорного использования его интеллектуальной собственности». В издательстве «Джем» не ответили на запрос «Ведомостей».

«Джему» – «Руки вверх!»

В начале декабря 2024 г. онлайн-кинотеатры скрыли фильм «Руки вверх!» после поступления уведомлений Роскомнадзора. Причиной таких действий службы стали определения Мосгорсуда по заявлению «Компании Топ7». Спустя несколько дней видеосервисы вернули фильм в свои каталоги, в апелляции решение о блокировке фильма на видеосервисах было отменено. Позднее в том же месяце один из основателей и солист «Руки вверх!» Сергей Жуков и Первое музыкальное издательство направили официальное обращение в Верховный суд России и к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину из-за попыток блокировки фильма «Руки вверх!», предпринимаемых гендиректором музыкального издательства «Джем» Андреем Черкасовым «и аффилированными с ним лицами». В документе указано, что причиной действий Черкасова от имени «Компании Топ7» стало уголовное дело о самоуправстве (ч. 1 ст. 330 УК РФ), возбужденное московской полицией в ноябре 2024 г. В частности, это может быть связано с подделкой документов, якобы подтверждающих права издательства «Джем» на песни группы «Руки вверх!».

Помимо заявления о признании банкротом Величковский только с ноября 2023 г. подал к издательству «Джем» 14 исков, следует из картотеки арбитража. Они направлены на защиту исключительных прав на треки «Девочка-ночь» Лады Дэнс, «Красавчик» и «С новым годом» группы «Стрелки», «Все, что ты хочешь» группы «Технология» и т. д. Решения приняты по пяти из них. Два иска суд в первой инстанции удовлетворил частично, общая сумма взыскания по ним составила 8 млн руб. А один – на 3,35 млн руб. – полностью, решение устояло в трех инстанциях. Четвертый иск суд отклонил, а пятый удовлетворил в первой инстанции, но позднее, в третьей инстанции, Суд по интеллектуальным правам отменил все предыдущие решения и прекратил производство по делу. Величковский направил кассационную жалобу на это решение в Верховный суд.

Для признания «Издательства Джем» банкротом Величковскому нужно доказать наличие у компании просуженной задолженности свыше 2 млн руб., выплата которой просрочена на срок более трех месяцев, говорит руководитель направления «Реструктуризация и банкротство» адвокатского бюро Nordic Star Ксения Малмыгина. При этом перспектива взыскания долга, по ее словам, будет зависеть не только от правовой позиции Величковского по авторским и смежным правам и исхода судов по их защите, но и от способности «Джема» убедительно продемонстрировать свою платежеспособность «в обозримом будущем».

Перспективы взыскания задолженности напрямую зависят от наличия у компании ликвидного имущества, результатов оспаривания сделок и возможности привлечения контролирующих лиц к ответственности, резюмирует партнер юридической группы Novator Legal Group Александр Катков.

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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