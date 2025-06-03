Композитор Величковский просит признать музыкальный лейбл «Джем» банкротом

Помимо заявления о признании банкротом Величковский только с ноября 2023 г. подал к издательству «Джем» 14 исков, следует из картотеки арбитража. Они направлены на защиту исключительных прав на треки «Девочка-ночь» Лады Дэнс, «Красавчик» и «С новым годом» группы «Стрелки», «Все, что ты хочешь» группы «Технология» и т. д. Решения приняты по пяти из них. Два иска суд в первой инстанции удовлетворил частично, общая сумма взыскания по ним составила 8 млн руб. А один – на 3,35 млн руб. – полностью, решение устояло в трех инстанциях. Четвертый иск суд отклонил, а пятый удовлетворил в первой инстанции, но позднее, в третьей инстанции, Суд по интеллектуальным правам отменил все предыдущие решения и прекратил производство по делу. Величковский направил кассационную жалобу на это решение в Верховный суд.