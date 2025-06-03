Композитор Величковский просит признать музыкальный лейбл «Джем» банкротом

Композитор Величковский просит признать музыкальный лейбл «Джем» банкротомДолг, по его словам, появился из-за незаконного использования песен Лады Дэнс и группы «Стрелки»
Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению заявление композитора Леонида Величковского о признании юрлица музыкального издательства «Джем» – ООО «Издательство Джем» – банкротом, следует из картотеки арбитражных дел. Точная сумма подтвержденной судами задолженности «Джема» перед Величковским в картотеке не указана. Но, как сообщил в разговоре с «Ведомостями» сам композитор, она составляет 10 млн руб.
«Джем», как указано на сайте компании, в том числе занимается дистрибуцией песен Дмитрия Маликова, групп «Мираж», «Технология», «Стрелки», «Кар-мэн» и т. д. Выручка его юрлица в 2024 г. составила 38,7 млн руб., а чистый убыток достиг 6,5 млн руб., указано в базе данных «СПАРК-Интерфакса». Информация об имуществе компании там отсутствует. Основным владельцем лейбла является Андрей Черкасов, ему принадлежит 83,33% издательства. Еще 16,66% у самого ООО «Издательство Джем».
Величковский (бывший участник группы «Технология», экс-продюсер Лады Дэнс, группы «Стрелки» и т. д.) уточнил, что задолженность издательства сформировалась из-за «бездоговорного использования его интеллектуальной собственности». В издательстве «Джем» не ответили на запрос «Ведомостей».
«Джему» – «Руки вверх!»
Помимо заявления о признании банкротом Величковский только с ноября 2023 г. подал к издательству «Джем» 14 исков, следует из картотеки арбитража. Они направлены на защиту исключительных прав на треки «Девочка-ночь» Лады Дэнс, «Красавчик» и «С новым годом» группы «Стрелки», «Все, что ты хочешь» группы «Технология» и т. д. Решения приняты по пяти из них. Два иска суд в первой инстанции удовлетворил частично, общая сумма взыскания по ним составила 8 млн руб. А один – на 3,35 млн руб. – полностью, решение устояло в трех инстанциях. Четвертый иск суд отклонил, а пятый удовлетворил в первой инстанции, но позднее, в третьей инстанции, Суд по интеллектуальным правам отменил все предыдущие решения и прекратил производство по делу. Величковский направил кассационную жалобу на это решение в Верховный суд.
Для признания «Издательства Джем» банкротом Величковскому нужно доказать наличие у компании просуженной задолженности свыше 2 млн руб., выплата которой просрочена на срок более трех месяцев, говорит руководитель направления «Реструктуризация и банкротство» адвокатского бюро Nordic Star Ксения Малмыгина. При этом перспектива взыскания долга, по ее словам, будет зависеть не только от правовой позиции Величковского по авторским и смежным правам и исхода судов по их защите, но и от способности «Джема» убедительно продемонстрировать свою платежеспособность «в обозримом будущем».
Перспективы взыскания задолженности напрямую зависят от наличия у компании ликвидного имущества, результатов оспаривания сделок и возможности привлечения контролирующих лиц к ответственности, резюмирует партнер юридической группы Novator Legal Group Александр Катков.