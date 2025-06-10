Совладелец «Литнета» купил 30% портала азиатских цифровых комиксов Mangalib

Совладелец «Литнета» купил 30% портала азиатских цифровых комиксов MangalibСумма сделки по покупке доли в этом активе составила не более 30 млн руб., оценивают эксперты
Совладелец сервиса самиздата «Литнет» Борис Макаренков получил 30% в ООО «Мангалиб» – юрлице портала азиатских цифровых комиксов Mangalib, а также стал его гендиректором, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакса». Ранее этой долей владел Максим Онуфриев. Макаренков подтвердил «Ведомостям» покупку доли и отметил, что это его личная инвестиция. Сумму сделки он не раскрыл. С Онуфриевым связаться не удалось.
Mangalib, по словам Макаренкова, является крупнейшим по аудитории порталом для чтения цифровых азиатских комиксов в русскоязычном сегменте. В его каталоге есть японская и англоязычная манга, маньхуа (китайские комиксы), манхва (южнокорейские комиксы), руманга (комиксы в стилистике манги, созданные русскоязычными авторами), вебтуны (азиатские комиксы, адаптированные под мобильные устройства) и т. д.