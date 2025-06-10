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Совладелец «Литнета» купил 30% портала азиатских цифровых комиксов Mangalib

Сумма сделки по покупке доли в этом активе составила не более 30 млн руб., оценивают эксперты
Дмитрий Игнатьев
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Совладелец сервиса самиздата «Литнет» Борис Макаренков получил 30% в ООО «Мангалиб» – юрлице портала азиатских цифровых комиксов Mangalib, а также стал его гендиректором, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакса». Ранее этой долей владел Максим Онуфриев. Макаренков подтвердил «Ведомостям» покупку доли и отметил, что это его личная инвестиция. Сумму сделки он не раскрыл. С Онуфриевым связаться не удалось.

Mangalib, по словам Макаренкова, является крупнейшим по аудитории порталом для чтения цифровых азиатских комиксов в русскоязычном сегменте. В его каталоге есть японская и англоязычная манга, маньхуа (китайские комиксы), манхва (южнокорейские комиксы), руманга (комиксы в стилистике манги, созданные русскоязычными авторами), вебтуны (азиатские комиксы, адаптированные под мобильные устройства) и т. д.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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