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«Три тысячи лет желаний»: феминистская сказка о джинне из лампы

В кинопрокат выходит новый фильм режиссера «Безумного Макса»
Кирилл Горячок , кинокритик

Известный профессор нарратологии Алитея (Тильда Суинтон, известна по фильмам «Выживут только любовники», «Доктор Стрендж») посвятила свою жизнь исследованию мифов и легенд. В своих лекциях она доказывает, что боги, джинны и другие сказочные герои всего лишь выражения человеческих идей и помыслов. Но однажды, прибыв на научную конференцию в Турцию, она случайно вызывает настоящего джинна (Идрис Эльба, известен по фильму «Отряд самоубийц – 2» и сериалу «Лютер») прямо в номере отеля. Волшебный дух предлагает женщине исполнить три ее желания. Но Алитее кажется, что всего на свете она уже добилась. Чтобы пробудить в профессоре жажду жизни и новых открытий, джинн решает рассказать ей свою историю длиной в три тысячи лет.

За плечами австралийского режиссера Джорджа Миллера поразительная и самобытная фильмография. В 1979 г. он дебютировал с кровавым боевиком «Безумный Макс» с Мелом Гибсоном, позднее снял нашумевших «Иствикских ведьм» с Джеком Николсоном, а в 1990-е и 2000-е переключился на фильмы для детей: о поросенке Бейбе («Бейб» и «Бейб: Поросенок в городе») и пингвине Мамбле (анимационная дилогия «Делай ноги»). В 2015 г. Миллер вернулся к истокам и поставил «Безумного Макса: Дорога ярости», который собрал шесть «Оскаров». А теперь автор вновь удивил поклонников «Тремя тысячами лет желаний», вдумчивой и экзотичной историей о женщине и джинне из лампы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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