«Три тысячи лет желаний»: феминистская сказка о джинне из лампы

«Три тысячи лет желаний»: феминистская сказка о джинне из лампыВ кинопрокат выходит новый фильм режиссера «Безумного Макса»
Известный профессор нарратологии Алитея (Тильда Суинтон, известна по фильмам «Выживут только любовники», «Доктор Стрендж») посвятила свою жизнь исследованию мифов и легенд. В своих лекциях она доказывает, что боги, джинны и другие сказочные герои всего лишь выражения человеческих идей и помыслов. Но однажды, прибыв на научную конференцию в Турцию, она случайно вызывает настоящего джинна (Идрис Эльба, известен по фильму «Отряд самоубийц – 2» и сериалу «Лютер») прямо в номере отеля. Волшебный дух предлагает женщине исполнить три ее желания. Но Алитее кажется, что всего на свете она уже добилась. Чтобы пробудить в профессоре жажду жизни и новых открытий, джинн решает рассказать ей свою историю длиной в три тысячи лет.
За плечами австралийского режиссера Джорджа Миллера поразительная и самобытная фильмография. В 1979 г. он дебютировал с кровавым боевиком «Безумный Макс» с Мелом Гибсоном, позднее снял нашумевших «Иствикских ведьм» с Джеком Николсоном, а в 1990-е и 2000-е переключился на фильмы для детей: о поросенке Бейбе («Бейб» и «Бейб: Поросенок в городе») и пингвине Мамбле (анимационная дилогия «Делай ноги»). В 2015 г. Миллер вернулся к истокам и поставил «Безумного Макса: Дорога ярости», который собрал шесть «Оскаров». А теперь автор вновь удивил поклонников «Тремя тысячами лет желаний», вдумчивой и экзотичной историей о женщине и джинне из лампы.