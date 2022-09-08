«Три тысячи лет желаний»: феминистская сказка о джинне из лампы

Известный профессор нарратологии Алитея (Тильда Суинтон, известна по фильмам «Выживут только любовники», «Доктор Стрендж») посвятила свою жизнь исследованию мифов и легенд. В своих лекциях она доказывает, что боги, джинны и другие сказочные герои всего лишь выражения человеческих идей и помыслов. Но однажды, прибыв на научную конференцию в Турцию, она случайно вызывает настоящего джинна (Идрис Эльба, известен по фильму «Отряд самоубийц – 2» и сериалу «Лютер») прямо в номере отеля. Волшебный дух предлагает женщине исполнить три ее желания. Но Алитее кажется, что всего на свете она уже добилась. Чтобы пробудить в профессоре жажду жизни и новых открытий, джинн решает рассказать ей свою историю длиной в три тысячи лет.