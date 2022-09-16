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«Горемыки»: куклам можно

На видеосервисе Premier вышел ситком «Горемыки», где маппеты позволяют себе смелые высказывания
Роман Черкасов , кинокритик

Любопытное событие в мире российских сериалов: сатирический ситком, где вместе с живыми актерами играют куклы-маппеты. Трое главных героев-горемык (их изображают куклы) в складчину снимают квартиру в 15 минутах от метро «Университет». Сентиментальный добряк Никита приехал в Москву, чтобы стать знаменитым музыкантом, оставив в Воркуте любимую жену с тридцатью двумя детьми (авторы щедро используют гиперболы). Гоша – телефонный айпишник, хочет разбогатеть, не работая, и вечно мутит какие-то провальные бизнес-проекты. Ефим Маратович патологически экономит на всем, чтобы к пенсии накопить денег на кругосветное путешествие. Троице сильно не похожих и трудно совместимых персонажей приходится как-то уживаться друг с другом. Таковы исходные данные.

Может показаться, что это просто еще одна история про современных городских неудачников, хоть и разыгранная маппетами. Но тут интересен метод, при помощи которого в «Горемыках» создается комедийный сюжет. События каждой серии строятся вокруг какого-то знакового (по крайней мере, считающегося таковым) явления российской жизни, которое переосмысляется в абсурдистском ключе и разворачивается в целостную гротескно-пародийную картину. В первом эпизоде это, извините, запой: героям необходимо вывести из него соседа (внезапное камео Юрия Быкова – режиссера фильмов «Дурак», «Майор» и сериала «Метод»). А для этого, как они логично рассуждают, сперва надо самим в него войти. Запой оказывается эдаким параллельным миром со своими уровнями и локациями, и персонажам приходится через них пробираться, чтобы отыскать заблудшего.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных