«Горемыки»: куклам можно

Может показаться, что это просто еще одна история про современных городских неудачников, хоть и разыгранная маппетами. Но тут интересен метод, при помощи которого в «Горемыках» создается комедийный сюжет. События каждой серии строятся вокруг какого-то знакового (по крайней мере, считающегося таковым) явления российской жизни, которое переосмысляется в абсурдистском ключе и разворачивается в целостную гротескно-пародийную картину. В первом эпизоде это, извините, запой: героям необходимо вывести из него соседа (внезапное камео Юрия Быкова – режиссера фильмов «Дурак», «Майор» и сериала «Метод»). А для этого, как они логично рассуждают, сперва надо самим в него войти. Запой оказывается эдаким параллельным миром со своими уровнями и локациями, и персонажам приходится через них пробираться, чтобы отыскать заблудшего.