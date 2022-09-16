«Горемыки»: куклам можно

«Горемыки»: куклам можноНа видеосервисе Premier вышел ситком «Горемыки», где маппеты позволяют себе смелые высказывания
Любопытное событие в мире российских сериалов: сатирический ситком, где вместе с живыми актерами играют куклы-маппеты. Трое главных героев-горемык (их изображают куклы) в складчину снимают квартиру в 15 минутах от метро «Университет». Сентиментальный добряк Никита приехал в Москву, чтобы стать знаменитым музыкантом, оставив в Воркуте любимую жену с тридцатью двумя детьми (авторы щедро используют гиперболы). Гоша – телефонный айпишник, хочет разбогатеть, не работая, и вечно мутит какие-то провальные бизнес-проекты. Ефим Маратович патологически экономит на всем, чтобы к пенсии накопить денег на кругосветное путешествие. Троице сильно не похожих и трудно совместимых персонажей приходится как-то уживаться друг с другом. Таковы исходные данные.
Может показаться, что это просто еще одна история про современных городских неудачников, хоть и разыгранная маппетами. Но тут интересен метод, при помощи которого в «Горемыках» создается комедийный сюжет. События каждой серии строятся вокруг какого-то знакового (по крайней мере, считающегося таковым) явления российской жизни, которое переосмысляется в абсурдистском ключе и разворачивается в целостную гротескно-пародийную картину. В первом эпизоде это, извините, запой: героям необходимо вывести из него соседа (внезапное камео Юрия Быкова – режиссера фильмов «Дурак», «Майор» и сериала «Метод»). А для этого, как они логично рассуждают, сперва надо самим в него войти. Запой оказывается эдаким параллельным миром со своими уровнями и локациями, и персонажам приходится через них пробираться, чтобы отыскать заблудшего.