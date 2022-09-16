«Химера»: крестные отцы Петербурга

Титр успешно нагнетает напряжение: наркотики убивают Россию, «пока идет эта серия, один человек умрет от передозировки». Экранные смерти начинаются уже на третьей минуте, но не от героина, а от пуль. В ночи неизвестные сжигают фуру и хладнокровно расстреливают водителей-дальнобоев. Утром полицейские находят среди сожженных эквадорских бананов пакеты с кокаином. 300 тонн.