«Химера»: крестные отцы Петербурга

«Химера»: крестные отцы ПетербургаНа видеосервисе «Иви» – новый криминальный триллер от создателей хита «Хрустальный»
Титр успешно нагнетает напряжение: наркотики убивают Россию, «пока идет эта серия, один человек умрет от передозировки». Экранные смерти начинаются уже на третьей минуте, но не от героина, а от пуль. В ночи неизвестные сжигают фуру и хладнокровно расстреливают водителей-дальнобоев. Утром полицейские находят среди сожженных эквадорских бананов пакеты с кокаином. 300 тонн.
«Это начало игры. Первый ход», – прозорливо и хладнокровно заключает хозяин товара, бизнесмен и меценат Евгений Татаринцев (Андрей Смирнов, вор в законе из фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», режиссер «Белорусского вокзала»). Бенефициара атаки вычислить несложно. Бизнес пытается отжать ближайший партнер Татарина, драгдилер Рахмонов по кличке Лаваш (Игорь Миркурбанов, колоритный злодей половины русских сериалов – от «Звоните ДиКаприо!» до «Водоворота»).