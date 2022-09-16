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«Химера»: крестные отцы Петербурга

На видеосервисе «Иви» – новый криминальный триллер от создателей хита «Хрустальный»
Николай Корнацкий , кинокритик

Титр успешно нагнетает напряжение: наркотики убивают Россию, «пока идет эта серия, один человек умрет от передозировки». Экранные смерти начинаются уже на третьей минуте, но не от героина, а от пуль. В ночи неизвестные сжигают фуру и хладнокровно расстреливают водителей-дальнобоев. Утром полицейские находят среди сожженных эквадорских бананов пакеты с кокаином. 300 тонн.

«Это начало игры. Первый ход», – прозорливо и хладнокровно заключает хозяин товара, бизнесмен и меценат Евгений Татаринцев (Андрей Смирнов, вор в законе из фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», режиссер «Белорусского вокзала»). Бенефициара атаки вычислить несложно. Бизнес пытается отжать ближайший партнер Татарина, драгдилер Рахмонов по кличке Лаваш (Игорь Миркурбанов, колоритный злодей половины русских сериалов – от «Звоните ДиКаприо!» до «Водоворота»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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