Мосгорсуд временно заблокировал трансляции Английской премьер-лиги на Twitch

На прошлой неделе стало известно, что Lynwood Investments CY Ltd., представляющая интересы Rambler Group, пожаловалась в правоохранительные органы на нарушение исключительных прав компании на веб-сервер Nginx. Он был разработан бывшим сотрудником компании Игорем Сысоевым и выложен в открытый доступ. В марте Nginx купила американская корпорация F5 Networks за $670 млн.