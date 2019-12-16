Мосгорсуд временно заблокировал трансляции Английской премьер-лиги на Twitch
Мосгорсуд временно заблокировал трансляции матчей Английской футбольной премьер-лиги (АПЛ) на сайте стримингового сервиса Twitch в качестве обеспечительной меры по иску компании «Рамблер интернет холдинг», сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
Руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович заявил, что сейчас ведутся переговоры с Twitch о подписании мирового соглашения. Стороны обсуждают размер компенсации ущерба. Указанная в иске сумма является технической, в ходе переговоров она будет уточнена, отметил Гершкович.
Ранее «Рамблер интернет холдинг» подал иск к Twitch с требованием пресечь «пиратские трансляции» матчей АПЛ и взыскать с сервиса 180 млрд руб. Всего компания насчитала 36 000 случаев нарушения сервисом своих прав на показ матчей АПЛ. Мосгорсуд рассмотрит иск 20 декабря.
Rambler Group в апреле объявила о приобретении эксклюзивных прав на трансляцию АПЛ. Контракт действует три года начиная с сезона-2019/20 г.
На прошлой неделе стало известно, что Lynwood Investments CY Ltd., представляющая интересы Rambler Group, пожаловалась в правоохранительные органы на нарушение исключительных прав компании на веб-сервер Nginx. Он был разработан бывшим сотрудником компании Игорем Сысоевым и выложен в открытый доступ. В марте Nginx купила американская корпорация F5 Networks за $670 млн.