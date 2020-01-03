Минкульт отчитался о падении сборов российского кино
Кассовые сборы российского кино за 2019 г. составили 12,3 млрд руб., что почти на 11% меньше показателей 2018 г. (13,8 млрд руб.), сообщается на сайте министерства культуры России. Всего за прошедший год было продано 220 млн билетов.
При этом доля российских фильмов в кинотеатрах страны составила 23% от совокупного числа проданных билетов, что также ниже показателей 2018 г. — тогда она достигала 28,9% по количеству посещений.
Показатели отечественного кино уступили значениям 2018 г., в первую очередь из-за выхода в прокат ожидаемых голливудских фильмов: римейков классической анимации «Король лев», «Алладин» и «Дамбо», а также четырех фильмов киновселенной комиксов Marvel, включая фильм «Мстители: Финал». Кроме того, в 2019 г. вышли продолжения франшиз «Как приручить дракона», «Тайная жизнь домашних животных», «Холодное сердце», «Малефисента» и «Звездные войны» и другие кассовые зарубежные фильмы.
Среди российских лент больше всего средств собрала картина Алексея Сидорова «Т-34» — 2,3 млрд руб., ее посмотрели в кино 8,8 млн зрителей. Два фильма по мотивам комедийного сериала — «Полицейский с Рублевки» привлекли в 2019 г. 6,6 млн зрителей и 1,7 млрд руб.