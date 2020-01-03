Минкульт отчитался о падении сборов российского кино

Показатели отечественного кино уступили значениям 2018 г., в первую очередь из-за выхода в прокат ожидаемых голливудских фильмов: римейков классической анимации «Король лев», «Алладин» и «Дамбо», а также четырех фильмов киновселенной комиксов Marvel, включая фильм «Мстители: Финал». Кроме того, в 2019 г. вышли продолжения франшиз «Как приручить дракона», «Тайная жизнь домашних животных», «Холодное сердце», «Малефисента» и «Звездные войны» и другие кассовые зарубежные фильмы.