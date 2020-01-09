Продолжение «Полицейского с Рублевки» собрало в прокате более 1 млрд рублей
Сборы комедии «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспередел – 2», вышедшей в прокат 12 декабря, превысили 1 млрд руб., следует из данных ЕАИС на 19.50 мск 9 января. Это вторая часть кинофраншизы по одноименному сериалу, выходившему на канале ТНТ в 2016–2018 гг. Ее продюсеры – топ-менеджеры канала ТВ3 (входит в «Газпром-медиа») Валерий Федорович и Евгений Никишов, а также режиссер и сценарист обеих частей Илья Куликов.
Первая часть франшизы «Полицейский с Рублевки» вышла в прокат в декабре 2018 г., главные роли в ней так же, как и в сериале, сыграли Александр Петров и Сергей Бурунов. Создатели ленты не раскрывали ее производственный бюджет, но по информации собеседников «Ведомостей», знакомых с деталями проекта, он не превышал 100 млн руб. При сборах 1,68 млрд этот фильм окупился в прокате. Во второй части Петров уже не снимался.
«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспередел – 2» – 14-й российский фильм за всю историю отечественного кинопроката, собравший более 1 млрд руб. И третий фильм после «Т-34» и «Холопа», вышедший в прокат в 2019 г. и преодолевший эту планку по сборам.