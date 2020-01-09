Продолжение «Полицейского с Рублевки» собрало в прокате более 1 млрд рублей

Первая часть франшизы «Полицейский с Рублевки» вышла в прокат в декабре 2018 г., главные роли в ней так же, как и в сериале, сыграли Александр Петров и Сергей Бурунов. Создатели ленты не раскрывали ее производственный бюджет, но по информации собеседников «Ведомостей», знакомых с деталями проекта, он не превышал 100 млн руб. При сборах 1,68 млрд этот фильм окупился в прокате. Во второй части Петров уже не снимался.