ВГТРК снимет с эфира программы «Сам себе режиссер»
Холдинг ВГТРК и руководство канала «Россия 1» решили снять с эфира программу «Сам себе режиссер», сообщил ее ведущий Алексей Лысенков. По его словам, он понимает это решение как профессионал, отдавший телевидению 35 лет, но как человеку принять это решение трудно.
«Сам себе режиссер» – одна из первых развлекательных программ на современном российском телевидении. Впервые она была показана в эфире в январе 1992 г.
В программе показывали забавные видеоролики, снятые любителями. Также была рубрика «Слабо?», в которой зрители показывали трюки.
Последний выпуск «Сам себе режиссера» вышел 22 декабря 2019 года.
В пресс-службе «России-1» «Ведомостям» отказались комментировать заявление Лысенкова и перспективы программы «Сам себе режиссер». Однако сообщили о приостановке производства программ «Смехопанорама» и «Утренняя почта».