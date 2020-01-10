ВГТРК снимет с эфира программы «Сам себе режиссер»

Холдинг ВГТРК и руководство канала «Россия 1» решили снять с эфира программу «Сам себе режиссер», сообщил ее ведущий Алексей Лысенков. По его словам, он понимает это решение как профессионал, отдавший телевидению 35 лет, но как человеку принять это решение трудно.